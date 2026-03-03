Finnairin mukaan paluulentojen järjestämisessä ei olla päästy suunnitelmia pidemmälle.

Ulkoministeriö ei tällä hetkellä valmistele evakuointilentoja Lähi-idässä jumissa oleville suomalaisille.

Finnair puolestaan arvioi parhaillaan, mihin alueella olisi turvallista lentää, jotta asiakkaat saataisiin koteihinsa.

Dubain lentokentältä lähti tänään muutamia lentoja Eurooppaan, mutta vaihtoehdot ovat erittäin rajalliset.

Suunnitelmia tehdään

Finnair on perunut lentonsa Dubaihin ja Dohaan maaliskuun loppuun asti.

Finnair selvittää parhaillaan toisia reittivaihtoehtoja asiakkaille, mutta tilanteen tekee haastavaksi lentovaihtoehtojen vähyys.

Lentoyhtiö kertoo käyneensä ulkoministeriön kanssa keskusteluja palautuslennoista, mutta mitään konkreettista ei ole sovittu.

– Kartoitus varsinaisten palautuslentojen tai vastaavien osalta ei ole paljon suunnitelmia pidemmälle edennyt, sillä niitä vain ei ole suljetun ilmatilan ja ennen kaikkea lentämiseen soveltumattoman ilmatilan takia, operaatiokeskuksen johtaja Finnairilta sanoo.