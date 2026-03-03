



Harri Heliövaara käännytettiin perheineen rajalta – "Homma alkoi mennä pieleen heti alusta alkaen" 2025 Getty Images Julkaistu 10 minuuttia sitten

Tennispelaaja Harri Heliövaara kertoo joutuneensa perheineen palaamaan Omanin rajalta takaisin Dubain hotelliinsa odottamaan paluulentoa. Heliövaara voitti lauantaina parinsa Henry Pattenin kanssa Dubain ATP-turnauksen nelinpelin mestaruuden. Jo finaalin aikana tilanne Lähi-idässä kiristyi jatkuvasti Iranin vastattua Yhdysvaltojen ja Israelin tekemiin ilmaiskuihin. Myös Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubai joutui Iranin kostoiskujen kohteeksi. Heliövaara on jäänyt kaupunkiin perheensä kanssa odottelemaan tietoa poispääsystä. – Pois saa toki omin voimin lähteä, mutta suurta apua tuohon ei ole ollut saatavilla. Kisajärjestäjät ovat lupailleet tietoa ja ratkaisuja moneen kertaan, mutta kieltämättä vähän vähiin on jäänyt tuokin, Heliövaara kirjoittaa nettisivujensa blogissa. Heliövaaran tiedon mukaan Dubaissa on turnauksen jäljiltä lähes 50 henkilöä, joista osalla on perheenjäseniä mukana. Lue myös: Harri Heliövaara ei pääse tiistainakaan poistumaan Dubaista Heliövaaralla oli perheineen varaukset maanantain ja tiistain vähille lennoille, jotka ovat peruuntuneet konfliktin jatkuessa Iranissa.

Viimeisin yritys seurueelle oli päästä pois Persianlahdelta naapurimaa Omanin kautta. Sieltä ja Saudi-Arabiasta lennot ovat yhä jatkuneet. Patten lähti Heliövaaran perheen matkaan yrittämään lennolle pääsyä.

– Kisajärjestäjät auttoivat löytämään aamuksi kuljetuksen, mutta homma alkoi kyllä mennä pieleen heti alusta alkaen, kun vahvistetun ison SUV:n sijasta paikalle tuli ensin yksi BMW sedan, johon emme millään mahtuneet kamojemme kanssa ja vasta vähän myöhemmin avuksi toinen auto kuljettajineen.

– Pääsimme lopulta lähtemään noin tunnin myöhässä, mutta toki varoaikaa oli jätetty reilusti, Heliövaara sanoo.

Matka päättyi rajalle

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Omanin rajalla vastaan tuli lisää ongelmia. Ensin toinen autoista ei saanut lupaa ylittää rajaa. Uusi auto järjestyi nopeasti, mutta seuraavaksi mutkia matkaan toi henkilöiden rajanylitys.

– Seurasi lisää odotusta, puheluita ja paljon keskustelua arabiaa puhuneen toisen kuljettajamme ja rajavartioiden välillä, minkä jälkeen passimme kiikutettiin poliisiautolla edestakaisin ensimmäiselle tarkastuspisteelle. Ei kuulemma kelvannut.

Kolmen tunnin odotuksen jälkeen Heliövaarat ja Patten totesivat, ettei Muscatista lähteneelle lennolle ollut enää mahdollisuuksia ehtiä.

– Vaihtoehtona oli siis ylittää raja ja etsiä uusi omanilainen kyyti, jolla jatkaa kolme tuntia Muscatiin ilman tietoa jatkoyhteyksistä ja ilman apuja ATP:lta tai palata Dubaihin, jossa hotelli oli varmasti valmiina ja ATP:n sekä kisajärjestäjien apu odottamassa. Valitsimme jälkimmäisen, Heliövaara kirjoittaa.

Seuraavaksi kaksikon olisi tarkoitus pelata Yhdysvaltain Indian Wellsin turnauksessa, joka käynnistyy miesten nelinpelin osalta sunnuntaina.

– Tässä vaiheessa Indian Wellsin kisaan ehtiminen on toissijaista, enemmän keskitytään siihen, että pysytään turvassa ja löydetään jossain vaiheessa tie kotiin. Eiköhän sekin ennemmin tai myöhemmin onnistu, Heliövaara toteaa.