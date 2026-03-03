Siirtohuhujen kohteena olevan NHL-tähti Patrik Laineen maisemanvaihto näyttää entistä todennäköisemmältä.
Laineen on uumoiltu lähtevän Montreal Canadiensista vielä ennen perjantaina umpeutuvaa siirtorajaa.
Nyt asiasta kertoo uutta NHL.comin toimittaja David Pagnotta. Suomalaisen perässä on hänen mukaansa erityisesti Los Angeles Kings.
– Siirtopuheet [Montrealin] laitahyökkääjästä Patrik Laineesta ovat ottaneet vähän lisää tuulta alleen. Olen kuullut, että [Kings] kiertelee jälleen häntä. Muutkin joukkueet ovat mukana, Pagnotta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Pagnotta arvioi, että Montreal saattaa pidättää puolet Laineen 8,7 miljoonan dollarin palkanmaksusta itsellään. Tällä toimenpiteellä kaupan toinen osapuoli pystyy säästämään tilaa palkkakattonsa alle.
– Odotukset pysyvät korkealla, että hänet siirretään tällä viikolla, Pagnotta kommentoi.
Laine on kärsinyt toisella kaudellaan Montrealissa loukkaantumisista. Hän on pelannut tällä kaudella vain viisi ottelua pistein 0+1.