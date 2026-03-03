Jouluaattona kuolleena löytyneen ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakkenin kuolemansyyntutkinta viivästyy, uutisoi norjalainen TV 2.
27-vuotias Bakken löytyi jouluna kuolleena hotellihuoneestaan pohjoisitalialaisesta Lavazesta. Norjalaisurheilijalla oli löydettäessä kasvoillaan niin sanottu korkeusmaski, joka simuloi korkeaa ilmanalaa hapensaantia rajoittamalla.
Bakkenin kuolemansyyntutkinnan oli määrä valmistua kuluvalla viikolla 7. maaliskuuta mennessä, mutta norjalaiskanava TV 2:n mukaan aikataulu viivästyy.
– Italian viranomaiset ovat äskeittäin ottaneet meihin yhteyttä ja pyytäneet apua norjalaisten potilastietojen kääntämiseen. Autamme siinä tietenkin, mutta on luonnollista olettaa, että odotetun raportin valmistuminen vie jonkin aikaa, sanoo asiaa hoitava asianajana Oline Bredeli.
Noin 7 000 metrin korkeutta simuloivan happimaskin osuus Bakkenin kuolemaan on yksi selvitettävistä asioista. Bakkenin tiedettiin kärsineen myös muun muassa sydänsairaudesta.
Norjan ampumahiihtomaajoukkueen johto on tiennyt käytössä olleesta hengistysmaskista. Asian vahvistavat Dagbladet-lehdelle ampumahiihtäjät Anders Brun Hennum ja Anders Överby.
– Valmentajat ovat tietoisia siitä, että neljä maajoukkueidemme urheilijaa on hankkinut varusteita simuloitua korkeutta varten. Lukuun sisältyy nyt jo edesmennyt Bakken, kertoivat Hennum ja Överby lehdelle viestitse.
Kaksikon mukaan kyseiset varusteet ovat olleet olennainen osa maajoukkueen harjoitusohjelmaa, mutta urheilijat ovat hankkinneet ne itsenäisesti. Dagbladetin mukaan niitä on tarjottu urheilijoille myös liiton suunnasta.