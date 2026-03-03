Turun tuomiokirkon kuoriurut myytiin huutokaupalla.
Turun tuomiokirkon vanhat kuoriurut myytiin netissä huutokaupalla. Helsinkiläiset Tuomas Ihamuotila ja Otto Kalsta hankkivat urut itselleen 140 euron hintaan.
Urkujenoston ehtona oli se, että ostajan tuli itse purkaa ne ja kuljettaa urut pois kirkosta. Helsinkiläisille se tiesi työntäyteistä viikkoa.
– Varmaan ei ole mitään mitä olisi vaikeampi purkaa. Olisi ollut helpompi purkaa tämä kirkko tästä ympäriltä, Kalsta nauraa.
Kaverukset suunnittelevat urkujen tulevaisuutta, mutta yhden asian he lupaavat.
– Kyllä me nämä soimaan pistämme. Jonkinlaista soittoa on lähitulevaisuudessa tiedossa, Ihamuotila toteaa.