Mestiksen puolivälierien toinen osaottelu Imatran Ketterän ja Rovaniemen Kiekon välillä ratkaistiin pidemmän kaavan mukaan.

Joukkueet joutuivat maanantain pudotuspeliavauksen tapaan hakemaan ratkaisua jatkoeristä, kunnes kotijoukkue Ketterä onnistui tekemään toisen jatkoerän ajassa 91.24 voittomaalin. 3–2-osuman iski Mikko Haaparanta.

Ketterä oli jo varsinaisella peliajalla lähellä voittoa. RoKin Maks Mikkola tasoitti kuitenkin ottelun 2–2:een vain minuutin ja 12 sekuntia ennen loppusummeria.

Ensimmäisen jatkoerän loppuhetkillä Ketterän Adam Dvorak sai jo ylivoimalla kiekon RoKin maaliin, mutta imatralaisjuhlat päättyivät nopeasti.

Tilannetta lähietäisyydeltä seurannut tuomari näytti ensin hyväksyttyä maalia, mutta muutti välittömästi tuomiotaan nähtyään tilanteessa käsisyötön. Osumaa ei tarkistettu videolta.

RoKi voitti maanantain pudotuspeliavauksen Imatralla 2–1 niin ikään jatkoerässä syntyneellä maalilla. Välieräpaikkaan vaaditaan neljä voittoa. Otteluvoitoissa tasatilanteessa 1–1 oleva sarja jatkuu kahdella seuraavalla kohtaamisella Rovaniemellä torstaina ja perjantaina.

Juttua päivitetty klo 22.28: Lisätty ottelun lopputulos ja Ketterän voittomaalin tekijä.