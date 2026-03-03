Haloo Helsinki -yhtyeen Elli kertoo lapsensa syntymästä Instagramissa.

Haloo Helsinki -yhtyeen solisti Elli Haloo kertoo lapsensa syntymästä sosiaalisessa mediassa.

Instagramiin julkaistussa kuvassa Elli poseeraa hymyilevänä pieni lapsi sylissään.

– KYLLÄ! Maailmani mullistui mitä kauneimmalla tavalla alkuvuodesta saapuneen rakkaan pienen käärön myötä. Nyt pari kuukautta äärimmäisen kiitollisena ja onnellisena ollaan rokkailtu menemään ja nahkarotsi, sekä bootsit otettu hällekin jo esille. Kiitos elämä, Elli Haloo kirjoittaa postauksessaan.

Monet artistin seuraajat onnittelevat perheenlisäyksestä lukuisin kommentein ja sydänemojein.

Haloo Helsinki -yhtyeen syksylle 2025 kaavailtu kiertue siirtyi vuodelle 2026 laulajan kerrottua raskaudestaan. Kiertueen ensimmäinen keikka järjestetään Lappeenrannassa 27. maaliskuuta.