Unescon maailmanperintökohde Golestanin palatsi on kärsinyt vaurioita Iraniin kohdistuneissa iskuissa.
Golestanin palatsi sijaitsee Teheranin keskustassa lähellä hallintorakennuksia, joten se on altis iskuille.
Suurin osa palatsiin kuuluvista rakennuksista on noin 200 vuotta vanhoja.
Palatsi on tunnettu muun muassa peilisalistaan sekä marmorivaltaistuinsalistaan, jota on käytetty lukuisiin kuninkaallisiin seremonioihin.
Mediatietojen mukaan palatsin arvoesineitä kuljetettiin toisaalle jo kesän 2025 levottomuuksien aikana.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat lauantaina iskut Iraniin, joka puolestaan on tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Persianlahden maihin.
Unesco on vedonnut sodan osapuoliin, että maailmanperintökohteet ja muut arvokkaat rakennelmat säästettäisiin tuhoamiselta.
Otsikosta korjattu kirjoitusvirhe 3.3.2026 kello 19.43. Palatsi on tunnettu peilisalistaan ei pelisalistaan.