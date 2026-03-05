Ukrainan presidentti sanoo Ukrainan auttavan kumppaneitaan.
Yhdysvallat on pyytänyt Ukrainalta apua iranilaisilta drooneilta suojautumiseksi, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan Yhdysvallat pyysi erityistä tukea iranilaisia Shahed-drooneja vastaan suojautumisessa Lähi-idässä. Venäjä on käyttänyt kyseisiä drooneja hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan.
Ukrainan presidentti sanoo antaneensa ohjeita resurssien ja ukrainalaisten asiantuntijoiden läsnäolon varmistamiseksi. Zelenskyi sanoo Ukrainan auttavan kumppaneitaan.