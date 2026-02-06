Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja kuvailee tilannetta Venäjälle "katastrofiksi". Sotilaat ovat arvioissaan varovaisempia.
Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö on sulkenut venäläissotilailta luvattoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmän tarjoamaan nettiin Ukrainassa.
Päätöksellä on ollut lukuisten lähteiden mukaan suoria vaikutuksia venäläissotilaiden toimintaan, sillä sekä Ukrainan että Venäjän sotilaat ovat laajalti käyttäneet Starlink-nettiä erityisesti droonien ohjaamisessa.
– Vihollisella (Venäjällä) ei ole rintamalla ongelmaa, heillä on katastrofi, sanoi Ukrainan uuden puolustusministerin tekninen neuvonantaja Serhi Beskrestnov Starlinkin sulkemisesta.
Beskrestnovin mukaan käytännössä kaikki Venäjän etulinjan taisteluyksiköt ovat riippuvaisia Starlink-yhteyksistä.
– Kaikkien [Venäjän] joukkojen johto on romahtanut. [Venäjän] hyökkäysoperaatiot on pysäytetty monilla alueilla, Beskrestnov sanoi.
Ei estä hyökkäämästä
Myös venäläisten sotakommentaattorien kirjoitusten ja ukrainalaisten sotilaiden kommenttien perusteella Starlink-ongelma on vähintään huomionarvoinen. Beskrestnovin kovia väitteitä ne eivät kuitenkaan vahvista.
Ukrainalaismedia Kyiv Independentin ukrainalaisten sotilaslähteiden mukaan venäläiset ovat valittaneet siepatuissa viesteissä Starlink-laitteiden toiminnan loppuneen.
Yhden ukrainalaisupseerin mukaan venäläisten verkko-ongelmille "todella on vaikutusta" hänen alueellaan.
Itä-Ukrainan Myrnohradin kaupungin alueella taisteleva pataljoonan komentaja kuitenkin arvioi, etteivät venäläisten hyökkäykset ole mihinkään loppuneet, vaikka ovatkin hidastuneet.
– Tähän mennessä en ole nähnyt yhtäkään tilannetta, jossa Starlink olisi estänyt heitä hyökkäämästä, upseeri Kostjantynivkan kaupungin suunnalta kertoi Kyiv Independentille.
Ukrainalaismedia Kyiv Postin tietojen mukaan viestintäyhteysongelmat ovat johtaneet tilanteisiin, joissa venäläiset ovat vahingossa ampuneet omiaan.
Venäläislähteiden mukaan jotkut yksiköt ovat ottaneet paperiset kartat uudelleen käyttöön ja välittävät tietoja verkon sijaan muistikorteilla, kirjoittaa Kyiv Post.
Myös ukrainalaisilla on raportoitu olevan Starlinkiin kytkeytyviä verkko-ongelmia.
Ukrainalaisten ongelmien syynä on mahdollisesti se, etteivät he ole vielä noudattaneet uusia Starlink-laitteiden rekisteröintiohjeita, jotka Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeriö jakoi myös viestipalvelu X:ssä. Elon Musk on jakanut kyseisen viestin.