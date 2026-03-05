



Lavrov raivoaa lännelle: "Tavoitteena tuhota Venäjä" Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Sefa Karacan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images Julkaistu 44 minuuttia sitten

Venäjän ulkoministeri syyttää länttä suorasta sodasta Venäjää vastaan ja arvostelee USA:n ja Israelin toimia Lähi-idässä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan länsi käy Ukrainassa "kuumaa sotaa" Venäjää vastaan. Lännen "valmisteleman ja lopulta käynnistämän sodan" päämäärä on Lavrovin mukaan heikentää Venäjää ja aiheuttaa sille strateginen tappio. – On kaikki syy uskoa, että taustalla on äärimmäinen halu tuhota maamme, Lavrov sanoi torstaina Moskovassa niin sanotussa pyöreän pöydän tilaisuudessa, jossa käsiteltiin Ukrainan sodan ratkaisua. Kommenteista kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass. Ukrainan Lavrov sanoi toimineen vain lännen sodankäynnin keihäänkärkenä. Lue myös: Zelenskyi: USA pyysi Ukrainalta apua iranilaisilta drooneilta suojautumiseksi EU voittaa sotaisuudessa Naton Lavrov väitti EU:n olevan Venäjä-politiikassaan jopa sotaisampi kuin Nato.

– Päätöksessään militarisoitua ja teroittaa aseitaan maatamme vastaan se ei ole lainkaan Natoa vähemmän sinnikkäästi liikkeellä, hän kommentoi.

Lavrov arvosteli myös Euroopan maiden sitoutumista Naton avoimien ovien politiikkaan.

– Vaikka Venäjä kertoo erityisoperaation osoittaneen Lännen suunnitelmien epäonnistuneen, itsepäiset eurooppalaiset Brysselissä, Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä vaativat edelleen, että Nato pitää ovensa auki.

Neuvottelut Yhdysvaltain kanssa aidot

Lavrovin mukaan Venäjä ei epäile Yhdysvaltoja harhautuksesta neuvotteluissa Ukrainan rauhasta.

Hän korosti Alaskan huippukokouksessa saavutettua yhteisymmärrystä ja väitti Yhdysvaltojen esitysten sisältäneen Venäjälle vaikeita ja merkittäviä kompromisseja.

– Omantuntomme on puhdas. Olemme sitoutuneet näihin päätöksiin, Lavrov totesi.

Lavrov toisti, että Ukraina ja sen liittolaiset ovat iskeneet Venäjällä siviilikohteisiin sekä energia‑ ja liikennejärjestelmiin.

Hän liitti Ukrainaan myös hyökkäykseen Arctic Metagaz ‑kaasutankkeria vastaan. Venäläinen nesteytettyä kaasua kuljettava tankkeri upposi kuun alussa Libyan ja Maltan välisellä alueella Välimerellä.

– Libyan rannikolta käsin he tuhosivat täysin laillista reittiä kulkeneen kaasutankkeri Arctic Metagazin. Ukraina ei yrittänyt edes peitellä jälkiään, hän sanoi.

Lisäksi hän syytti Yhdysvaltoja ja Britanniaa kyberhyökkäysinfrastruktuurin rakentamisesta Ukrainaan.

Suurten länsiyritysten, kuten Googlen, Microsoftin, Amazonin ja SpaceX:n, hän sanoi tukevan avoimesti ukrainalaishakkereiden toimintaa.

Lue myös: Kaasutankkeri räjähti ja upposi Välimerellä

Lähi-idässä länsi haluaa hajottaa ja hallita

Lähi-idässä Yhdysvallat ja Israel pyrkivät Lavrovin mukaan horjuttamaan Persianlahden alueen tasapainoa operaatioillaan Irania vastaan.

Lavrovin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö operaation yksi tavoitteista olisi kiilata eripuraa alueen maiden välille, kun suhteissa oli hänen mukaansa nähtävissä ennen tätä jo "myönteistä normalisoitumista".

Länsi toimii Lähi-idässä Lavrovin termein periaatteella hajota, hallitse riitelyn kautta.

– Puhumme läheisistä ystävistämme. Kaikki ne, jotka kärsivät Yhdysvaltojen ja Israelin aggressiosta, ovat strategisia kumppaneitamme.

Lavrov vaati Lähi-idän sotatoimien välitöntä lopettamista ja siviileihin kohdistuvien iskujen lopettamista.

– Me teemme kaikkemme muiden rauhaa rakastavien valtioiden kanssa, myös YK:n turvallisuusneuvostossa ja yleiskokouksessa, luodaksemme ilmapiirin, joka tekisi tämän operaation täysin mahdottomaksi.

