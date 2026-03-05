Venäjän ulkoministeri syyttää länttä suorasta sodasta Venäjää vastaan ja arvostelee USA:n ja Israelin toimia Lähi-idässä.
Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan länsi käy Ukrainassa "kuumaa sotaa" Venäjää vastaan.
Lännen "valmisteleman ja lopulta käynnistämän sodan" päämäärä on Lavrovin mukaan heikentää Venäjää ja aiheuttaa sille strateginen tappio.
– On kaikki syy uskoa, että taustalla on äärimmäinen halu tuhota maamme, Lavrov sanoi torstaina Moskovassa niin sanotussa pyöreän pöydän tilaisuudessa, jossa käsiteltiin Ukrainan sodan ratkaisua. Kommenteista kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.
Ukrainan Lavrov sanoi toimineen vain lännen sodankäynnin keihäänkärkenä.
Lavrov väitti EU:n olevan Venäjä-politiikassaan jopa sotaisampi kuin Nato.
– Päätöksessään militarisoitua ja teroittaa aseitaan maatamme vastaan se ei ole lainkaan Natoa vähemmän sinnikkäästi liikkeellä, hän kommentoi.
Lavrov arvosteli myös Euroopan maiden sitoutumista Naton avoimien ovien politiikkaan.
– Vaikka Venäjä kertoo erityisoperaation osoittaneen Lännen suunnitelmien epäonnistuneen, itsepäiset eurooppalaiset Brysselissä, Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä vaativat edelleen, että Nato pitää ovensa auki.
Lähi-idässä Yhdysvallat ja Israel pyrkivät Lavrovin mukaan horjuttamaan Persianlahden alueen tasapainoa operaatioillaan Irania vastaan.
Lavrovin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö operaation yksi tavoitteista olisi kiilata eripuraa alueen maiden välille, kun suhteissa oli hänen mukaansa nähtävissä ennen tätä jo "myönteistä normalisoitumista".
Länsi toimii Lähi-idässä Lavrovin termein periaatteella hajota, hallitse riitelyn kautta.
– Puhumme läheisistä ystävistämme. Kaikki ne, jotka kärsivät Yhdysvaltojen ja Israelin aggressiosta, ovat strategisia kumppaneitamme.
