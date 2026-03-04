Venäläinen nesteytettyä kaasua kuljettava tankkeri on uponnut Libyan ja Maltan välisellä alueella Välimerellä, kertovat libyalaisviranomaiset.
Viranomaisten mukaan Arctic Metagaz -aluksella tapahtui myöhään eilen useita äkillisiä räjähdyksiä, minkä jälkeen se syttyi tuleen.
Venäjän mukaan syyllinen tapahtuneeseen on Ukraina, joka oli laukaissut meridrooneja Libyan rannikolta tankkeria kohti.
Aluksella olleet 30 miehistön jäsentä on viranomaisten mukaan pelastettu. Täyteen lastattu tankkeri oli Venäjän mukaan matkalla Murmanskiin.