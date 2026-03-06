Pittsburgh Penguinsin tähtihyökkääjä Jevgeni Malkin sai ulosajon Buffalo Sabresia vastaan pelatussa NHL-ottelussa.
Ulosajoon johtanut tilanne syntyi toisen erän alkuhetkillä, kun Malkin ja Buffalon Rasmus Dahlin kamppailivat Buffalon maalin edustalla.
Ensin Dahlin antoi Malkinille poikittaista mailaa, mikä ei venäläistä miellyttänyt lainkaan. Malkin huitaisi korkealla viikateiskulla Dahlinia olkapäähän osuen samalla hieman kypärän sivuosaan.
Malkin sai tilanteesta kahden minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta ja 5+10 minuutin pelirangaistuksen huitomisesta. Dahlinkin sai omasta poikittaisestaan kahden minuutin jäähyn.
Ottelu päättyi Buffalon 5–1-voittoon. Buffalo iski Malkinin jäähyn aikana yhden maalin.