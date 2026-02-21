Maryna Bondarenko pakeni Ukrainasta helmikuussa 2022 yhdessä poikansa ja äitinsä kanssa.

Kolmikko päätyi naapurimaa Puolaan.

– Olin vakuuttunut, että sota loppuisi kuukauden tai kahden jälkeen, Bondarenko muistelee nyt kotonaan Varsovassa.

Melkein neljä vuotta myöhemmin perhe on edelleen Puolassa. Maryna Bondarenko kertoo ajetelleensa useaan otteeseen, että he lähtisivät takaisin.

– Kävimme noina hetkinä postitoimistolla. Pakkasimme tavaramme laatikoihin varmoina siitä, että palaisimme, Bondarenko kuvailee.



Sitten taas seuraavat ilmapommitukset tai sähkökatkokset koettelivat Ukrainaa. Lähtöä lykättiin yhä uudestaan.

Elämä vakiintuu uudessa maassa, vaikka laukut ovat aina valmiina

Bondarenkon mies taistelee rintamalla Ukrainassa. Hän on droonilentäjä Pokrovskin alueella.



– Minulla on kolme laukkua pakattuna. Mietin jatkuvasti lähtöä, hän sanoo.

Kiovalainen kuitenkin korostaa, että on tavannut myös paljon ihania ihmisiä Puolassa, jotka ovat auttaneet häntä ja hänen perhettään.



Bondarenkon 11-vuotias poika muistaa Ukrainasta enää vähän. Kotipuolen ystävyyssuhteet eivät ole säilyneet.



– Viimeisen neljän vuoden aikana kaikki tärkeä elämässäni on tapahtunut täällä Puolassa, Danylo Dudko kertoo.

Liki kuusi miljoonaa pakolaista

Bondarenkot kuuluvat niiden liki kuuden miljoonan pakolaisen joukkoon, jotka ovat jättäneet Ukrainan taakseen kevään 2022 jälkeen.

Puolassa oleskelee noin miljoona ukrainalaista väliaikaisella pakolaisstatuksella. Yhteensä 1,55 miljoonaa ukrainalaista on rekisteröitynyt Puolan asukkaiksi.

Puolassa asuvista ulkomaalaistaustaisista ukrainalaiset muodostavat ylivoimaisesti suurimman ryhmän 78 prosentilla.



11-vuotias Danylo haaveilee elämästä Saksassa tai muualla Euroopassa. Vaikka paluu Ukrainaan onnistuisi, on pitkä oleskelu ulkomailla jo jättänyt häneen jälkensä.

– En usko, että palaan Ukrainaan, poika sanoo.

Hänen äitinsäkin ajattelee, että paluu kotimaahan olisi vaikea.

– Haluan todella palata kotiin. Siihen tulee liittymään taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia haasteita. Mutta perheeni on siellä: siskoni, veljeni, tätini, isoäitini. Ystäväni ja koko tuttavapiirini on Ukrainassa.