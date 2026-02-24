Puolustusministeri Antti Häkkänen oli MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelman vieraana Ukrainan sodan vuosipäivänä.

Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan tuli tiistaiaamuna kuluneeksi neljä vuotta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan neljä vuotta jatkuneeseen sotaan kiteytyvät sekä lännen onnistumiset että epäonnistumiset.

– Se on epäonnistuminen siinä, että viimeiset pari–kolmekymmentä vuotta ajateltiin, että Venäjä olisi jotenkin muuttunut demokraattisemmaksi tai rauhanomaisemmaksi. Venäjähän käytännössä varustautui uudelleen näillä lännestä saaduilla energiatuloilla, Häkkänen sanoi Asian ytimessä -ohjelmassa tiistaina.

Länsi on tukenut vahvasti Ukrainaa, mutta Häkkäsen mukaan liian hitaasti ja liian pienin askelin. Neuvottelupöytään Venäjän voisi saada pakoteruuvia kiristämällä.

– Se on se, mitä Venäjä tällä hetkellä arvioi, että jos länsi kiristää erityisesti öljyyn ja varjolaivastoon kohdistuvia pakotteita, niin silloin tulee hankala paikka heidän taloudelle, arvioi Häkkänen.

Venäjä on ilmoittanut jatkavansa sotaa niin kauan, kunnes sen tavoitteet toteutuvat. Häkkäsen mukaan Venäjä myös laskee, kuinka paljon yhteiskunnallisia resursseja ja uhrauksia se on valmis käyttämään tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

– Nyt he ovat polttaneet kaikki varatut rahastonsa. Heiltä kuluu talouden resursseja voimakkaasti, ja tappiot ovat valtavia myös rintamalla. Jos tähän lisätään vielä kovemmat sanktiot, hintalappu kasvaa entisestään ja se johtaa siihen, että Venäjä joutuu tulemaan rauhanpöytään, Häkkänen sanoi.

Halvinta länsimaiden veronmaksajille olisi Häkkäsen mukaan tukea Ukrainaa tässä vaiheessa ja estää Venäjän väkivaltaiset pyrkimykset naapureitaan kohtaan.

– Kallein hinta on tietysti se, jos Venäjä voittaa. Se johtaisi Ukrainalle katastrofiin, mutta myös siihen, että Putinilla nälkä kasvaisi syödessä. Se johtaisi Euroopan kannalta vaaralliseen tulevaisuuteen.

