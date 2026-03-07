Venäläisen historioitsijan Irina Scherbakowan mukaan Putinin mahdollinen kuolema ei ole taika-avain parempaan maailmaan, mutta toivoakin on.

Venäjällä on kaksi mahdollista tulevaisuuden skenaariota. Toinen on suotuisampi ja toinen pelottavampi.

Näin asian näkee Venäjältä Ukrainan sodan jälkeen paennut historioitsija ja Memorial-ihmisoikeusjärjestön perustajajäsen Irina Scherbakowa, 76.

Scherbakowa on julistettu Venäjällä "ulkomaiseksi agentiksi". Voit lukea lisää ulkomaisista agenteistä täältä tai alla olevasta linkistä.

Putin kuolee

Kuvitellaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kuolee.

– Muuta tapaa poistaa hänet vallasta ei tällä hetkellä mielestäni ole näköpiirissä. Venäjän hallinto on henkilökeskeistä eli jos Putin kuolee, syntyy aito mahdollisuus, Scherbakowa sanoo.

Hänen mukaansa Putinin kuolema voi parhaimmillaan olla alkusysäys Venäjän "sulattamiselle". Asteittainen prosessi käynnistyy neuvotteluista ja kaupankäynnin sekä kansainvälisten suhteiden elvyttämisestä.

Toista, pelottavampaa skenaariota Scherbakowa pitää valitettavasti tällä hetkellä todennäköisempänä.

– Tässä on paljon tekijöitä, jotka eivät tue rauhanomaista skenaariota Putinin mahdollisen kuoleman jälkeen, kuten Ukrainan vuosia kestänyt sota.

Myös käynnissä oleva Lähi-idän kriisi ja mahdollinen pakolaisvirta Eurooppaan epävakauttaa tilannetta entisestään.

10:45 Katso myös: Kansalaisena itänaapurissa – kuka horjuttaisi Putinia?

Verinen vallanjako

Scherbakowan mukaan pelottavassa skenaariossa Venäjällä alkaa Putinin jälkeen verinen vallan uudelleenjako.

Kun sadat tuhannet venäläiset lopulta palaavat täysin epäoikeudenmukaisesta ja kauheasta sodasta, halu kostaa on kova.

– Näemme tästä jo nyt yksittäisiä elementtejä, aggressioita, joka kohdistuvat demokratiaa ja liberalisointia vastaan. Tämä on erittäin vaarallinen skenaario, jossa on erittäin vaarallisia geopoliittisia elementtejä, Scherbakowa varoittaa.

Venäjä on Scherbakowan mukaan pirstaloitunut epävakaiksi, tulenaroiksi vyöhykkeiksi, kuten Tšetšenia, Pohjois-Kaukasus ja Dagestan, jotka vallan vaihtuessa ovat valmiita verisiinkin taisteluihin itsenäisyydestään.

Venäjä saattaa Scherbakowan ennustamassa huonommassa skenaariossa ajautua vallan vaihtuessa sisällissotaan, joka voi kestää pitkään.

Merkittävä ero Staliniin

Tällä hetkellä Venäjän presidentin esikuva näyttää olevan Josif Stalin, joka hallitsi Neuvostoliittoa diktaattorin ottein kuolemaansa saakka vuosina 1922–1953. Tähän Putinkin Scherbakowan mukaan selvästi pyrkii.

– Venäjällä on jo pitkään pystytetty yhä uusia muistomerkkejä Stalinille, jotta venäläiset ymmärtäisivät lopullisesti, että valtiolla on absoluuttinen valta. Stalin edusti absoluuttista valtaa valtiomiehenä, ja niin haluaa edustaa Putinkin, Scherbakowa sanoo.

Putinilla on historioitsijan mielestä kuitenkin yksi erittäin merkittävä ero Staliniin. Hän ei tarvitse Stalinin tavoin massiivisia sortotoimia.

– Stalinin piti tukahduttaa vastarinta ja pakottaa ihmisiä työskentelemään kolhooseissa ja tehtaissa, se oli käytännössä orjatyövoimaa. Putin ei tarvitse sellaista pitääkseen kansaa ehdottoman pelon vallassa.

"Putinin ikuinen järjestelmä"

Stalinin vainot olivat poliittisia puhdistuksia, jotka alkoivat Neuvostoliitossa 1930-luvulla ja joissa teloitettiin tai lähetettiin Gulag-vankileireille erilaisten arvioiden mukaan miljoonia ihmisiä.

Scherbakowa korostaa, että vaikka Putinin vainot eivät ole läheskään yhtä massiivisia Staliniin verrattuna, poliittiset toisinajattelijat saavat huomattavasti Stalinin aikoja pidempiä tuomioita.

Kun Stalinin aikana tyypillinen rangaistuksen kesto oli 7–8 vuotta, Putinin Venäjällä voi saada muutamasta sodanvastaisesta lauseesta 25 vuotta vankeutta.

– Putin uskoo, että hänen järjestelmänsä kestää ikuisesti, siksi ihmiset saavat hullun pitkiä tuomioita, Scherbakowa sanoo.

Toinen tärkeä ero Putinin ja Stalinin aikaan on se, että vankeja kidutetaan nyt täysin avoimesti.

– Stalinin aikana vankien kidutusjärjestelmä oli salainen. Se tuli tietysti julki suuren terrorin päätyttyä vapautuneiden vankien kertomuksissa, mutta yleisesti ei ollut tiedossa, että neuvostoliittolaisissa vankiloissa olisi kidutusta.

Putinin järjestelmässä kidutuksen ja väkivallan käyttö on Scherbakowan mukaan avointa. Viranomaiset saavat käyttää vankeihin kaikenlaisia kidutuskeinoja, kuten sähköshokkien antamista.

– Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Avoin kidutuskaan ei hetkauta enää kansaa ja saa sitä kaduille, vaan Putinin propaganda ja pelon ilmapiiri toimivat valitettavan loistavasti.