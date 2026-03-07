Pekka Haavisto otti tehtävän vastaan palkkaa tietämättä.

YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin nimitetty Pekka Haavisto kertoo ettei tiedä, millaista palkkaa hän saa vaativassa kansainvälisessä tehtävässä.

Sudanissa on käynnissä monen osapuolen ruokkima sisällissota, joka on vetänyt maan humanitääriseen kriisiin. Rauhaa toivoo moni, mutta sen rakentaminen on vaikeaa.

Haavisto vahvistaa allekirjoittaneensa työsopimuksen tietämättä palkkaansa. Asia paljastui, kun Haavistolta kysyttiin Viiden jälkeen -ohjelmassa, vaikuttiko mahdollinen korkea palkkio päätökseen ottaa tehtävä vastaan.

– Tässä on sellainen paradoksaali tilanne, että en ole nähnyt mitään lukuja siitä päätöksestä, minkälainen on palkkio tällaisesta tehtävästä, mutta kai ne luvut sitten jossain vaiheessa tulevat.

Jutun alussa olevalla videolla Haavisto kertoo, miksi palkasta ei ole tullut tietoa.

