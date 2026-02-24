Ukrainan rintamalinja ei juurikaan liiku. Silti venäläisten tappiot ovat noin tuhat sotilasta päivässä.
Ukrainan rintamalta on saatu lähiviikkoina yksi rohkaiseva uutinen, kun Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö sulki venäläissotilailta luvattoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmään.
– On sanottu, että se tuli Venäjälle täytenä yllätyksenä. Se on vaikuttanut siihen, että Ukrainalla on viime vuorokausina ollut etulyönti, Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (Kok.) kertoo Huomenta Suomessa.
Starlink toimii langattomana internetyhteytenä, jonka puute vaikuttaa datansiirtoon rintamalla. Venäläiset ovat – ukrainalaisten tavoin – käyttäneet Starlink-yhteyttä erityisesti droonien ohjaamisessa.
– Rintamalla on vähän niin kuin ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudat, joiden päällä pörrää kohtalaisen lyhyen kantaman drooneja. Niillä drooneilla Ukraina on viime aikoina onnistunut aiheuttamaan jopa noin 80 prosenttia Venäjän kokemista miehistötappioista, Lindberg sanoo.
Lue myös: "Katastrofi": Elon Musk katkaisi venäläisten droonien netin
Lindberg kuvailee Venäjän viime kuukausien miehistötappioita huomattaviksi.
– Mittakaavasta kertoo sekin, että Afganistanin sodan aikana Neuvostoliitto kävi vuosikymmenen sotaa Afganistanissa. Koko sen vuosikymmenen [miehistö]tappiot olivat noin 15 000, joka siis on kahden viikon tappiot Ukrainan rintamalla. Ovathan ne ihan valtavat, mutta Venäjän johto käy sotaa siitä välittämättä.