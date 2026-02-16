Venäjällä ei ole koskaan ollut pyrkimyksiä olla kunnioittamatta Ukrainan suvereniteettia, Zaharova väittää.

Länsimaat ovat tehneet Ukrainasta natsistisen, väittää Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova Venäjän valtion uutistoimisto Tassille.

Zaharova kommentoi Tassin mukaan Suomen presidentin Alexander Stubbin kommenttia, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin halusi tehdä Ukrainasta venäläisen, mutta siitä onkin tullut eurooppalainen.

– En tiedä, mitä Stubb tarkoittaa sanalla eurooppalainen. Jos he olettavat, että Eurooppa on synonyymi natsismille, joka on toistuvasti ilmennyt siellä, niin ehkä he ovat onnistuneet tekemään Ukrainasta (presidentin Volodymyr) Zelenskyin lausuntojen perusteella eurooppalaisen eli natsistisen, Zaharova sanoi.

– Venäjällä ei ole koskaan ollut pyrkimyksiä olla kunnioittamatta Ukrainan suvereniteettia. Olemme aina kohdelleet Ukrainaa suvereenina, itsenäisenä valtiona, diplomaatti sanoi kommentoidessaan Stubbin sanoja, ulkoministeriön tiedottaja jatkoi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova.STELLA Pictures / ddp

Valheita ja vaalit

Zaharovan väite Ukrainan itsenäisyyden kunnioittamisesta on valhe. Venäjä on pyrkinyt sekä sotilaallisin että diplomaattisin keinoin tuhoamaan Ukrainan suvereniteettia.

Kremlin helmikuun 2022 suurhyökkäyksen tavoite oli vaihtaa Ukrainan hallinto Venäjä-mieliseksi.

Vaikka Venäjä on epäonnistunut Ukrainan asevoimien lyömisessä ja maan miehittämisessä, se ei ole luopunut ajatuksesta vaihtaa Kiovan johto, kirjoittaa Meduza-median toimittaja Vladislav Gorin yhdysvaltalaisen ajatushautomo Carnegie Russia Eurasia Centerin julkaisemassa kommentissa.

Grorinin mukaan Venäjän "ääneen lausumaton tavoite" sodan päättämiselle on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ero.

Brittilehti Financial Timesin lähteet kertovat Yhdysvaltojen vaatineen Ukrainaa järjestämään presidentinvaalit ja kansanäänestyksen rauhansopimuksista ennen toukokuun puoliväliä.

Zelenskyin mukaan Ukraina voi järjestää vaalit jos Yhdysvallat takaa maahan kahden kuukauden tulitauon.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War katsoo Kremlin viestittäneen, ettei Venäjä hyväksy vaalitulosta, jollei siitä seuraa Venäjä-mielinen hallinto Ukrainaan.

Venäjä on toistuvasti syyttänyt Ukrainaa natsien hallitsemaksi. Yksi presidentti Putinin julkilausutuista Ukraina-tavoitteista on ollut maan johdon puhdistaminen näistä väitetyistä natseista ja maan "denatsifikaatio".

Kreml alkoi puhua Ukrainan natseista jo vuosina 2013 ja 2014. Taustalla olivat Ukrainan suurmielenosoitukset ja maan yleinen siirtyminen kohti länttä. Venäjä miehitti Krimin niemimaan 2014.

Presidentti Stubb Munichin turvallisuuskonferenssissa.AFP / Lehtikuva