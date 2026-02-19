Ylen entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen kertoo avoimesti elämästä homoseksuaalina Putinin Venäjällä. Mikkonen on julkaissut nyt kokemuksistaan kirjan.

Pitkään Venäjällä asunut, ja Ylen kirjeenvaihtajana aiemmin työskennellyt Erkka Mikkonen todisti omin silmin Venäjän hauraan demokratian muutoksen autoritääriseksi, konservatiiviseksi yhteiskunnaksi.

Mikkosen Venäjällä vietettyjä vuosia varjostivat myös hänen henkilökohtaiseen elämäänsä vaikuttaneet muutokset yhteiskunnassa ja sen ilmapiirissä.

Homona Putinin Venäjällä -kirjassa hän kertoo, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet romutettiin.

Nykyisin maassa ei Mikkosen mukaan käytännössä suvaita ihmisiä, jotka elävät julkisesti homoseksuaaleina.

Näin kaikki alkoi

Mikkonen kävi Venäjällä ensimmäisen kerran 16-vuotiaana. Maa teki suomalaiseen nuoreen vaikutuksen.

– Asuin vanhempien luona Kouvolassa ja sieltä tehtiin ryhmän matkoja bussilla Pietariin. Tuntui uskomattomalta, että aivan siinä rajan takana oli suuri miljoonakaupunki, jossa oli yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa.

– Mutta eniten minulla ehkä jäi mieleen vastakohtaisuus. Oli todella prameaa, tsaarin aikaista loistoa, kultaisia kupoleja, suihkulähteitä ja Eremitaasi, mutta sitten toisaalta likaa ja köyhyyttä.

Mikkonen asui Venäjällä vuodesta 2009 vuoteen 2022 saakka. Tuona aikana maassa tapahtui voimakas "konservatiivinen käänne".

Erkka Mikkonen tapasi myös nykyisen aviomiehensä Venäjällä.

Alla olevalla videolla hän kertoo, miltä tuntui, kun Putinin hallinnon homovaino alkoi ja eteni.

2:17 Tältä tuntui, kun Putinin hallinnon homovaino alkoi ja homoista puhuttiin jopa pedofiileinä.

Tämä välikohtaus jäi mieleen

Vuonna 2017 Mikkonen herätti huomiota "vääränlaisella" kysymyksellään.

Hän kysyi Venäjän ulkoministeriön tiedottajalta Marija Zaharovalta Tšetšenian homovainoista, mikä synnytti sananvaihdon suomalaistoimittajan ja vielä nykyäänkin samassa virassa olevan Zaharovan välille.

Alla olevalla videolla Erkka Mikkonen kertoo, miten tilanne eteni.

2:44 Erkka Mikkonen kysyi Venäjän Marija Zaharovalta Tšetšenian homovainoista – näin tiedottaja vastasi.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, oli Mikkosen ja hänen kumppaninsa elämä Venäjällä ohi. Mikkonen kertoi hänen miehensä poistuneen Venäjältä hyvin pian Putinin hallinnon hyökättyä Ukrainaan.

Mikkonen kertoi Huomenta Suomessa, että hänen miehensä poistui Venäjältä pian Putinin hyökättyä Ukrainaan.

– Seksuaali‑ ja sukupuolivähemmistöt ovat tällä hetkellä sellainen ryhmä, joka ei saa tuoda omaa identiteettiään esiin enää Venäjällä julkisuudessa.

Pelon ilmapiiri

Erkka Mikkosen mukaan kuka tahansa voi joutua Putinin Venäjällä ”mielettömiltä tuntuvien” asioiden takia vaikeuksiin.

– Esimerkiksi voidaan katsoa, että olet viisi vuotta sitten jakanut kuvan The Queen‑yhtyeen I Want To Break Free ‑musiikkivideosta, jossa yhtyeen jäsenet ovat pukeutuneet naisiksi ja nyt olet sitten rikkonut homopropagandalakia ja saat sakot.

– Ja tavallaan sakot eivät itsessään välttämättä olisi (iso) juttu, mutta sen jälkeen sinut on leimattu ja voit menettää työpaikan tai opiskelupaikan tai mitä tahansa.

Mikkosen mukaan juuri mielivaltaisuus on avainasia, jolla Putinin hallinto ylläpitää pelon ilmapiiriä.

– Kuka vaan voi joutua uhriksi.