Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo olevansa pahoillaan Iranin johtajan kuolemasta. Myös Pohjois-Korea tuomitsee USA:n ja Israelin toimet.
Vladimir Putin on ilmaissut surunvalittelunsa Iranin presidentille Masoud Pezeshkianille ajatollah Ali Khamenein kuoleman johdosta. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass Reutersin mukaan.
Pezeshkian sanoi televisiolausunnossaan tänään sunnuntaina aamupäivällä, että Khamenein surmaaminen oli sodanjulistus erityisesti shiiamuslimeille eri puolilla maailman.
Putin kutsui lausunnossaan Khamenein kuolemaa kyyniseksi, julkeaksi murhaksi, joka "rikkoo kaikkia inhimillisen moraalin ja kansainvälisen oikeuden normeja".
Venäjä tuomitsi jo eilen lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ja kutsui niitä "vaaralliseksi seikkailuksi". Venäjä on Iranin liittolainen Lähi-idässä.
Venäjän ulkoministeriön lausunnossa sanottiin, että Yhdysvaltojen ja Israelin iskut voivat aiheuttaa Lähi-idässä humanitaarisen ja taloudellisen katastrofin.
Myöskään ydinkatastrofin mahdollisuutta ei voida sulkea pois, lausunnossa sanottiin.
Venäjä kehotti kansalaisiaan poistumaan Iranista.
Pohjois-Koreakin tuomitsee
Myös Pohjois-Korea tuomitsee USA:n ja Israelin toimet Iranissa.
Pohjois-Korean mukaan Israelin hyökkäykset ja Yhdysvaltojen sotilaallinen operaatio Iranissa ovat "laitonta aggressiota" ja "kansallisen suvereniteetin loukkaus". Lausunnosta kertoo Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.
Lue myös: Venäjä: Iskut Iraniin voivat aiheuttaa katastrofin
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Iranin kansalla on nyt Khamenein kuoltua mahdollisuus ottaa maansa takaisin. Hän kutsui Khameneita yhdeksi historian pahimmista ihmisistä.