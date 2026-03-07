Heinäkuussa 2024 Liettuasta lähetettyjä paketteja syttyi tuleen Saksassa, Puolassa ja Britanniassa.
Venäjän sotilastiedustelun uskotaan olleen vuonna 2024 ympäri Eurooppaa lähetettyjen itsesyttyvien pakettien takana, kertovat eurooppalaisviranomaiset.
Usean Euroopan maan viranomaisten yhteistutkinnan tuloksista tiedotti perjantaina EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust.
Tutkinta johti 22 epäillyn tunnistamiseen Liettuassa ja Puolassa. Heidän uskotaan toimineen Venäjän sotilastiedustelun GRU:n alaisuudessa.
Oikeudenkäyntien on määrä alkaa Liettuassa ja Puolassa tämän vuoden aikana.
Epäiltyjä tekijöitä ohjeistettiin verkkoviesteillä
Eurojustin mukaan heinäkuussa 2024 Liettuasta lähetettiin neljä pakettia osoitteisiin Britanniassa ja Puolassa. Yksi paketeista syttyi tuleen Saksassa Leipzigin lentokentällä, ennen kuin se oli lastattu lentokoneeseen. Yksi syttyi varastossa Britanniassa ja yksi autossa Puolassa.
Viranomaiset havaitsivat yhden paketeista ennen sen kaavailtua syttymistä. Ehjänä säilynyt paketti mahdollisti sytyttämislaitteen analysoinnin.
Tutkinnassa todettiin, että epäillyt oli rekrytoitu ja heitä oli ohjeistettu verkkoviesteillä. Epäillyt tekijät rekrytoitiin Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Ukrainasta. Usean heistä todettiin olleen sosioekonomisesti haavoittuvaisessa asemassa.
Eurojustin asettamaan ja rahoittamaan tutkintaryhmään kuului viranomaisia Saksasta, Liettuasta, Puolasta, Hollannista ja Britanniasta.