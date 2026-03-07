Eurojustin mukaan heinäkuussa 2024 Liettuasta lähetettiin neljä pakettia osoitteisiin Britanniassa ja Puolassa. Yksi paketeista syttyi tuleen Saksassa Leipzigin lentokentällä, ennen kuin se oli lastattu lentokoneeseen. Yksi syttyi varastossa Britanniassa ja yksi autossa Puolassa. Kuvituskuva AOP