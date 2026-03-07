Cold Response 26 tuo Suomeen divisioonan esikunnan Ruotsista ja pataljoonan Ranskasta. Norjan johtamaan sotaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 25 000 sotilasta.
Nato ilmoitti helmikuussa tehostavansa sotilaallista läsnäoloaan pohjoisessa Yhdysvaltain ja Euroopan suhteita kiristäneen Grönlanti-kiistelyn jälkeen. Ensi viikolla sotilasliitto voi näyttää olleensa sanojensa mittainen, kun peräti 25 000 sotilasta yli kymmenestä eri maasta osallistuu Cold Response 26 -harjoitukseen Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa.
Norjan johtama suurharjoitus tosin järjestetään joka toinen vuosi, joten tämänkin kevään harjoituksesta oli päätetty jo aikapäiviä ennen kuin Nato ilmoitti läsnäolon lisäämisestä pohjoisessa Arctic Sentry -nimen alla.
Suomen rooli Cold Responsessa on merkittävä, sillä lähes kolmasosa joukoista harjoittelee Suomen maaperällä. Tästä 7 500 sotilaan joukosta vajaa puolet on suomalaista ja reilu puolet ulkomaalaisia Ruotsista, Yhdysvalloista, Italiasta ja Britanniasta.
Rovajärven harjoitusalueelle saapuu muun muassa kokonainen ruotsalainen divisioonan esikunta alaisineen, yhteensä noin 2 000 sotilasta. Toiseksi suurin liittolaisjoukko harjoituksessa on ranskalainen pataljoona.
Osa ulkomaisista joukoista on saapunut Suomeen jo ennen harjoituksen alkua esimerkiksi olosuhde- ja kalustokoulutukseen.
Suomessa harjoittelevaa monikansallista joukkoa johtaa Mikkelissä sijaitseva suhteellisen uusi Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoporras. Tätä normaalioloissa pientä esikuntaa vahvistetaan harjoituksen aikana liittokunnan henkilöstöllä.