Ukrainan rauhansopimuksen syntymisestä ollaan vielä kaukana Trumpin toimista huolimatta, sanoo Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo uutistoimisto RIA:lle, ettei Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Eurooppaan ja Ukrainaan kohdistama painostus ole syy liialliseen optimismiin rauhanneuvottelujen etenemisestä.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Lavrovin mukaan Yhdysvallat on välittänyt useita ehdotuksia mahdolliseksi suunnitelmaksi Ukrainan sodan lopettamiseksi.
3:11Katso myös: Mitä Ukrainan sota on opettanut Suomen aseteollisuudelle?
– Matka on vielä pitkä, Lavrov toteaa venäläisten uutistoimistojen mukaan.