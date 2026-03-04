Petter Northugin unelma ensi vuoden MM-kisoista on vielä elossa.

Norjalainen maastohiihtolegenda Petter Northug, 40, hamuaa hiihtää ensi vuoden MM-kisoissa Falunissa.

Miehen uran kukkeimmat päivät ovat takana, eikä kivikovassa Norjan joukkueessa MM-kisoihin yltäminen ole realistista. Unelman toteuttaakseen legendan olisi saatava uusi kansalaisuus.

Hän on aiemmin väläytellyt Meksikoa yhtenä vaihtoehtona.

– Menen joka ilta nukkumaan sombrero päässä ja toivon Meksikon lippua Falunin MM-kisoihin, Northug on virkkonut Expressenin mukaan.

"Toivoa on"

Voidakseen päästä MM-kisoihin kansalaisuusmuutoksen olisi oltava valmis toukokuun 1. päivään mennessä. Kello siis tikittää.

Northug paljastaa, että hänelle on ilmaantunut "uusi vaihtoehto".

– Toivoa siis on, hän kertoi Gukild & Johaug -podcastissa.

Maa on miehen mukaan "kaukana etelässä". Enempää hän ei lähtenyt paljastamaan.

– Prosessi on käynnissä. Toivomme asian ratkeavan. Se on vaikeaa, mutta unelmana on kilpailla MM-kisoissa.

Northugin tuhdilla mitalitelineellä killuvat kaksi olympia- ja 13 MM-kultaa.