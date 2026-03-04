Öljyn hintaralli tasaantui viime päivien laukan jälkeen ja Helsingin pörssi piristyi nousuun.
Helsingin pörssi kääntyi tänään keskiviikkona jälleen reippaaseen nousuun eilisen kovan laskun jälkeen.
Pörssin yleisindeksi oli illansuussa jo lähes kahden prosentin nousussa. Vaihtokärjessä Nordea ja Nokia rynnivät yli kolmen prosentin tahtia ja teräsyhtiö Outokumpu nousi liki neljä prosenttia.
Myös kovia kokenut Finnair korjasi viime päivien alamäkeä neljän prosentin kirillä.
Myös muualla Euroopassa pörssit vihersivät keskiviikkona. Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä hyvin kuvaava Stoxx 600 -indeksi oli noin 1,5 prosentin nousussa.
Wall Streetillä kaupankäynti oli illansuussa Suomen aikaa selvästi plussalla. Teknologiapainotteinen Nasdaq vahvistui 1,3 prosentin tahtia, laaja-alainen S&P 500 -indeksi kipusi 0,7 prosenttia.
Tarkkailijoiden mukaan markkinoilla on virinnyt toiveikkuutta, että Lähi-idässä puhjennut sota jäisi lyhyeksi.
Trumpin vakuuttelut eivät ehkä riitä
Öljyn hintaralli tasaantui keskiviikkona hieman. Viitelaatu Brentin barrelin hinta kävi 83 dollarissa, mutta vaipui myöhemmin päivällä hiukan alle 81 dollariin.
Sodan seurauksena öljyn hinta on kohonnut tällä viikolla korkeimmalle tasolleen sitten kesän 2024.
Tiistaina illalla öljyn hinta laski jonkin verran sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli sanonut Yhdysvaltojen laivaston voivan tarvittaessa saattaa tankkereita Hormuzinsalmen läpi.
Iranin ja Arabian niemimaan välissä sijaitseva Hormuzinsalmi on kriittisen tärkeä väylä maailman öljymarkkinoille. Kapean salmen kautta on kulkenut noin viidesosa maailman öljystä ja merkittävä määrä LNG-kaasua.
Trump vakuutti Yhdysvaltojen pitävän huolta siitä, että energia saa virrata vapaasti maailmalle.
Koreassa pörssikauppa keskeytettiin väliaikaisesti
Aasiassa osakemarkkinat painuivat keskiviikkona tuntuvaan laskuun.
Etelä-Korean pörssissä kurssilasku oli niin rajua, että kaupankäynti keskeytettiin väliaikaisesti 20 minuutin ajaksi.
Etelä-Korean pörssin Kospi-indeksi päätyi keskiviikkona noin 12 prosentin laskuun. CNBC:n mukaan kyseessä oli suurin yksittäinen päivälasku indeksin historiassa.