Suomessa todetaan vuosittain kymmeniä tuhansia uusia syöpätapauksia. Sairaus kuormittaa sekä potilasta että hänen läheisiään, mutta kuinka syöpään sairastuneelle kannattaisi oikein puhua?

Suomessa elää yli 300 000 ihmistä, joilla on diagnosoitu syöpä.

Suuri osa syöpään sairastuneista toipuu, mutta sairastamista varjostavat monet syöpään liittyvät ajattelutavat ja mielikuvat.

– Kuolema on tabu. Se, että syöpään yhdistyy niin voimakkaasti se ajatus, että tämä on mahdollisesti kuolemaa aiheuttava sairaus, vaikuttaa siihen tapaan, miten ihmiset kohtaavat sinut erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, sanoo sosiologi Sirpa Wrede MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Wrede on kirjoittanut yhdessä kollegansa Mari Toivasen kanssa teoksen Syöpäkapina – Irti turhasta taakasta (Vastapaino, 2026). Teos tarkastelee syöpään sairastuvien kohtaamia tabuja, odotuksia ja normeja.

Molemmilla naisilla on kokemusta syövästä, sillä Wrede on entinen suolistosyöpäpotilas, kun taas Toivanen on toipunut rintasyövästä.

– Syöpään sairastumiseen liittyvät usein kehotukset taistella. Ilman, että sairastunut mahdollisesti edes tietää, mitä vastaan taistellaan ja varsinkin millä keinoin. Nämä roolitukset tuntuvat olevan melko kapeat, mitä syöpäsairaille tarjotaan: joko uhrin tai sitten taistelijan ja sankarin asema. Näitä vastaan me kapinoimme kirjassamme, sanoo Toivanen.

Minkälaisilla termeillä syövästä kannattaisi puhua?

Usein julkisuudessa näkee puhuttavan syöpätaisteluista tai henkilöstä, joka voitti syövän.

Wrede ja Toivanen toivovat, että tyhjän taistelupuheen sijaan ihmiset ymmärtäisivät paremmin syöpään sairastuneiden arjen kokemuksia.

– Me pitkään pähkäilimme käsitteitä, ja nyt olemme puhuneet sietämisestä ja sinnittelystä.

Wreden mukaan sietäminen tarkoittaa sitä, että syöpähoitoihin liittyy paljon tilanteita, jotka aiheuttavat potilaalle kipua ja epämukavuutta.

– Sitä on vain siedettävä – välillä jopa vartti kerrallaan, hän sanoo.

Sinnittely taas liittyy arjen epävarmuuteen.

– Sinnittely on sen voiman löytämistä, että sietää elämän epävarmuutta. Ystävät ja läheiset voivat auttaa ihan valtavasti jakamaan sitä sinnittelyä, mitä taas taistelu ei ehkä terminä mahdollista. Se tekee ihmisen hirveän yksinäiseksi, hänet ikään kuin lähetetään jonnekin rintamalle, eikä hän tiedä missä on tai mitä siellä pitäisi tehdä, Wrede sanoo.

Minkälaisia lausahduksia syöpään sairastuneelle sitten kannattaisi sanoa? Katso koko Sirpa Wreden ja Mari Toivasen haastattelu artikkelin yllä olevalta videolta.