Ulkoministeriön mukaan Lähi-idän alueella on edelleen noin 3000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista, joista noin 70 Iranissa.
Suurin osa Lähi-idässä olevista suomalaisista on Arabiemiraateissa eli etenkin Dubaissa ja Abu Dhabissa.
Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että yksikään suomalainen olisi joutunut Lähi-idässä varsinaiseen hätätilanteeseen. Yhteydenpito on sujunut verraten rauhallisesti.
– Suomalaiset ovat tässäkin tilanteessa, kuten yleensä, keskimäärin hyvin rauhallista ja jalat maassa olevaa porukkaa näissä tilanteissa. Se on merkille pantavaa, konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi tiedotustilaisuudessa.
– Mutta toki on myös kuormitusta, joka johtaa siihen, että ihmiset ovat tyytymättömiä tilanteeseen.
Lue myös: Haluatko pois Dubaista? Hinta kotimatkalle on noin 2 300 euroa per matkustaja
Useat suomalaiset päässeet Lähi-idästä – nyt puhuu Finnair
"Olemme pyrkineet tavoittelemaan kaikkia"
Ulkoministeriö kertoi tänään järjestävänsä viikonloppuna lennon Omanin Muscatista Helsinkiin. Omakustanteisen lennon hinta on noin 2300 euroa per matkustaja. A