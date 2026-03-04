Pähkinärinteen tuhoisa kerrostalopalo on huomioitu laajasti Vantaan varhaiskasvatuksessa. Palossa kuoli kolme lasta, joista kaksi nuorinta oli varhaiskasvatusikäisiä.

Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Katjamaria Halme kertoo MTV Uutisille, että kaupungin päiväkodeissa on reagoitu pikaisesti Pähkinärinteen tuhoisan tuhopolton aiheuttamiin kysymyksiin.

Palossa kuoli kolme pientä lasta, ja tapaus voi herättää pelkoa ja kysymyksiä myös muissa kuin Pähkinärinteen päiväkodeissa ja kouluissa.

– Olemme valmistautuneet antamaan kriisiapua myös muihin päiväkoteihin tarvittaessa, Halme kertoo.

Halmeen mukaan kaikkia Vantaan varhaiskasvatuksen päiväkotien johtajia tiedotettiin tapahtuneesta tuoreeltaan.

Lapset tarvitsevat tukea ja läsnäoloa

Halmeen mukaan tulipalosta voi ja pitää puhua lasten kanssa, jos se nousee esiin lasten kysymyksissä. Keskeistä on aikuisen läsnäolo ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen.

– Asia voi herättää kysymyksiä lapsissa, ja lapset tarvitsevat tällaisessa tilanteessa läheisten aikuisten tukea ja läsnäoloa. Tällä ylläpidetään lasten turvallisuuden tunnetta, Halme kertoo.

Aikuisten tulee Halmeen mukaan kuunnella ja vastata lasten kysymyksiin ja pitää yhteyttä huoltajiin.

– Aikuiset kuuntelevat lasten kysymyksiä ja antavat niihin vastauksia lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa ja kertovat päivän sujumisesta ja esiin nousseista kysymyksistä huoltajille, Halme sanoo.

Turvallisuuden tunnetta tukee Halmeen mukaan myös se, että arki jatkuu mahdollisimman normaalina.

– Parhaiten aikuiset voivat luoda turvallista ilmapiiriä pitämällä kiinni arjen rutiineista, Halme kertoo.

Halmeen mukaan tukena tragedian käsittelyssä ovat tarvittaessa opiskeluhuollon ammattilaiset. Henkilöstöä itseään tukevat työterveyden palvelut.

Viisi kuoli – lapset olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita

Pähkinärinteessä sijaitsevan kerrostalon palossa kuoli tiistaiaamuna viisi ihmistä.

Poliisin mukaan kuolleet olivat saman somalitaustaisen perheen jäseniä. Kuolleet ovat 30–40-vuotiasta aikuista sekä heidän kolme lastaan, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

Poliisi tutkii paloa murhina ja törkeänä tuhotyönä, ja epäilty on poliisin mukaan noin 70-vuotias talon asukas, joka ilmoittautui itse poliisille. Poliisin mukaan teolla ei ole ollut rasistista motiivia.

Palo on järkyttänyt laajasti myös Vantaan somaliyhteisöä. Palopaikalle kerääntyi eilen runsaasti somaliyhteisön väkeä, ja useat kertoivat saaneensa tiedon monilapsisen somaliperheen kuolemasta.

Yhteisöön kuuluvat kuvasivat olevansa "valtavan järkyttyneitä" tapahtuneesta.