Helsingin Vuosaaressa tapahtui kesäkuussa 2024 järkyttävä vauvan murha, jossa 41-vuotias äiti jätti kahdeksankuukautisen poikavauvansa ilman ruokaa ja juomaa lähes kolmen viikon ajaksi.

Pieni lapsi menehtyi aliravitsemukseen ja nestehukkaan. Henkirikos paljastui, kun äiti itse soitti hätäkeskukseen.

Poliisipartio saapui paikalle keskiviikkona 12. kesäkuuta 2024 aamukuutta. Äiti oli rauhallinen ja kertoi, että lapsi oli ollut kipeä ja nyt kuollut.

– Nainen kertoi partiolle samat asiat, mitä hän oli kertonut hätäkeskukseen. Lisäksi hän alkoi puhumaan jonkinlaisesta pahasta hengestä, joka olisi vienyt lapsen elämän, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisilaitokselta kertoo Rikospaikassa.

Asunnosta löytyi kuollut poikavauva, joka oli selvästi kuivunut ja aliravittu. Vauvassa ei ollut varsinaisia väkivallan merkkejä, mutta kuulusteluissa äiti selitti, että paha henki oli saanut lapsen käyttäytymään oudosti ja kieltäytymään ruoasta.

Pitkäkestoinen kärsimys

Poliisitutkinnassa selvisi, että äiti oli jättänyt lapsen ilman ravintoa ja nestettä lähes kolmen viikon ajaksi.

Naapurit olivat huolissaan lapsen voimakkaasta itkusta, mutta äiti onnistui vakuuttamaan, että kaikki oli kunnossa.

– Viimeisen viikon aikana itku väheni, mikä saattoi laskea naapurien huolta. Todellisuudessa lapsi heikkeni niin paljon, ettei jaksanut enää itkeä, Lindholm kertoo.

Äidille tehtiin mielentilatutkimus, jossa hänet todettiin syyntakeettomaksi. Helsingin käräjäoikeus totesi naisen syylliseksi murhaan, mutta jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen. Nainen määrättiin psykiatriseen hoitoon.