Suomi ei kesäkuusta alkaen hyväksy Venäjän liittovaltion myöntämiä ei-biometrisia passeja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kertoo Ulkoministeriö tiedotteessa.

Ei-biometrisella passilla tarkoitetaan passeja, joissa ei ole biometrisiä tunnistetietoja sisältävää teknistä sirua.

Poikkeuksena hyväksytään esimerkiksi alaikäisten passit sekä passit, joiden haltijoille Suomi on myöntänyt oleskeluluvan maahan ennen kesäkuuta.

Tiedotteen mukaan päätöksen tavoitteena on varmistaa, että Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat ovat mahdollisimman luotettavia.

Suomi rajoittaa Venäjän kansalaisten maahantuloa

Suomi siirtyi vain biometristen passien myöntöön vuonna 2006. Venäjä on myöntänyt biometrisiä passeja ei-biometristen rinnalla samasta vuodesta alkaen.

Päätöksessä on siirtymäaika kesäkuusta joulukuun loppuun. Tuona aikana ei-biometristen passien hyväksymisiin liittyy muutamia poikkeuksia.

Siirtymäaikana Suomi hyväksyy Venäjän myöntämät ei-biometriset passit, jotka sisältävät Suomen ennen kesäkuuta myöntämän voimassa olevan viisumin.

Lisäksi hyväksytään passit, jotka sisältävät muun EU:n jäsenmaan tai Schengen-maan ennen kesäkuuta myöntämän voimassa olevan viisumin tai oleskeluluvan.

Suomi on rajoittanut Venäjän kansalaisten maahantuloa valtioneuvoston päätöksillä. Päätöksien mukaan Venäjän kansalaisten ei-välttämätön matkustus Suomeen ja Suomen kautta muualle Schengen-alueelle on toistaiseksi kielletty.