Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan vain Tanska ja Grönlanti päättävät niitä koskevista asioista.
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, ettei Ruotsi anna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulliuhkausten vaikuttaa Grönlannin-kysymykseen.
Trump ilmoitti aiemmin, että Suomelle, Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Hollannille asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin.
Kristersson sanoi ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle antamassaan kirjallisessa kommentissa, että hän aikoo puolustaa maataan sekä liittolaisnaapureitaan.
– Emme anna kiristää itseämme. Vain Tanska ja Grönlanti päättävät Tanskaa ja Grönlantia koskevista asioista, Kristersson sanoi.