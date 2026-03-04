Sveitsiläinen HC Ambri-Piotta kiinnitti Jussi Tapolan useammaksi kaudeksi.
Jussi Tapola, 51, ja HC Ambri-Piotta ovat kätelleet kolmivuotisen jatkosopimuksen, Sveitsin jääkiekkoliigassa pelaava seura kertoo tiedotteessaan. Ambri-Piottan suomalaisen päävalmentajan kontrahti ulottuu kevääseen 2029.
Tapola aloitti kauden sveitsiläisseura SC Bernin päävalmentajana mutta sai potkut lokakuun alussa. Suomalainen oli luotsaamassa seuraa kolmatta kauttaan.
Ambri-Piotta pestasi Tapolan peräsimeensä tammikuun lopussa. Seura on on Sveitsin pääsarjassa viimeistä edellisenä ja joutumassa playout-sarjaan jumbo HC Ajoien kanssa.
Kodytek riveihin
HC Ambri-Piottaan tämän kauden jälkeen siirtyvä Petr Kodytek pelaa toista sesonkiaan HIFK:ssa. Tshekkihyökkääjä on toiminut tällä kaudella helsinkiläisten varakapteenina.Elmeri Elo / All Over Press
Ambri-Piotta kertoo solmineensa lisäksi HIFK:ssa pelaavan Tshekin maajoukkuehyökkääjä Petr Kodytekin kanssa ensi kaudesta käynnistyvän sopimuksen. Kontrahti kattaa kaksi sesonkia.
Sveitsiläisseura muotoilee näiden liikkeiden olevan osa uutta yritys- ja urheilustrategiaa, joka keskittyy "läpinäkyvyyteen, kestävään kehitykseen sekä vahvaan ja tunnistettavaan urheilu-DNA:han".
Tapola on toiminut aiemmin myös Suomen A-maajoukkueen apuvalmentajana. Hän on voittanut urallaan Tapparassa neljä Suomen mestaruutta ja jääkiekon Mestarien liiga CHL:n mestaruuden. Tapola on palkittu kertaalleen SM-liigan parhaana valmentajana.