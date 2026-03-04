Maajussille morsian -ohjelman juontaja Vappu Pimiä kertoo, että hänellä on taipumus arvata, kenet maajussit lopulta valitsevat puolisoehdokkaidensa joukosta.

Maajussille morsiamen 19. kausi käynnistyy MTV:llä torstaina 12.3. uusien maajussien esittelyjaksolla. Mukana on kahdeksan hyvin erilaista maajussia ja rakkautta etsitäänkin niin perinteisille maito- ja viljatiloille kuin hevos- ja luomuvihannestiloille.

Matkalla mukana kulkee juontaja Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo kymmenes. Pimiä vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina 3. maaliskuuta ja teki paljastuksia uusista maajusseista.

– Rakastan tehdä tätä ohjelmaa. Olen taas huhtikuussa todella paljon tien päällä. Ei ole Suomessa montakaan kinttupolkua, jota en olisi ajanut. Mutta se on ihanaa. Mikään ei ole niin parasta kuin se, että näet kahden ihmisen välillä sen kipinän syttyvän. Ja se, että pääsee todistamaan sitä paikan päällä, niin se on käsittämättömän ihanaa. Tänäkin vuonna nähdään hyvin erilaisia ja erittäin sitoutuneita maajusseja, Pimiä hehkuttaa.