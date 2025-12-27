Lähetystötyöntekijän väitetään myyneen salaisia tietoja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulle.
Venäjä on tuominnut entisen venäläisdiplomaatin 12 vuodeksi vankeuteen.
Vuonna 1987 syntynyt Arsenii Konovalov myi salaisuuksia Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulle työskennellessään Venäjän konsulaatissa Yhdysvaltojen Houstonissa, sanoo Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.
FSB:n mukaan Konovalov oli Venäjän ulkoministeriön työntekijä.
Maaliskuussa 2024 pidätetty Konovalov tuomittiin maanpetoksesta. Konovalov työskenteli Yhdysvalloissa vuosina 2014–2017.
Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja venäläismediat.
Venäjä ei ole tarkentanut, mitä salaisuuksia Konovalov väitetysti myi Yhdysvalloille.
Vahvistamattomien väitteiden mukaan Konovalov myi venäläistietoja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA:lle, venäläinen oppositiomedia Moscow Times kirjoittaa.
Yhdysvallat ei ole kommentoinut tapausta.
Lue myös: Venäjällä kiehuu: Ukrainan eteneminen kyseenalaistaa Putinin puheet
Venäjän valtion uutistoimisto Tass on julkaissut videon Konovalovin pidätyksestä. Hän matkusti pidätyksen aikaan autolla.
Vankilatuomionsa lisäksi Konovalov sai Moscow Timesin mukaan 100 000 ruplan eli noin 950 euron sakot.