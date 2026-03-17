Kelan mukaan suomalaiset ostivat lihavuuslääkkeitä viime vuonna yhteensä 90 miljoonalla eurolla. Tästä potilaiden itse maksama osuus oli 84 miljoonaa euroa.
Viime vuonna jo yli 100 000 suomalaista käytti lihavuuslääkkeitä, kertoo Kela. Kasvua edellisvuoteen oli noin 40 prosenttia.
Vielä vuonna 2020 lihavuuslääkkeitä käytti vain vajaat 7 000 suomalaista, eli noin 15 kertaa vähemmän kuin viime vuonna.
Kelan mukaan nykyisen kasvun taustalla on lähes kokonaan potilaiden itse maksaman semaglutidin käytön lisääntyminen. Esimerkiksi diabeteksen ja liikalihavuuden hoidosta tunnettu Ozempic-lääke sisältää vaikuttavana aineena semaglutidia.
Semaglutidia sisältäviä valmisteita osti lihavuuslääkekäyttöön viime vuonna lähes 90 000 ihmistä.
– Lihavuuslääkkeiden käyttö yleistyy nyt erittäin nopeasti. Lääkehoidon rinnalla on välttämätöntä vahvistaa myös pitkäjänteistä elämäntapahoitoa, jonka pitää aina olla osa lihavuuden hoitoa, Kelan asiantuntijalääkäri, dosentti Pia Pajunen sanoo tiedotteessa.
Pääkäyttäjinä keski-ikäiset naiset
Lihavuuslääkkeiden käyttäjät ovat tavanomaisesti keski-ikäisiä naisia, Kela kertoo. Kaikista käyttäjistä noin puolet on iältään 45–65-vuotiaita, ja heistä noin 70 prosenttia on naisia.