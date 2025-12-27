Kiovassa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä.
Puola on määrännyt hävittäjiä ilmaan ja sulkenut kaksi lentokenttää maan kaakkoisosassa Venäjän Ukrainaan kohdistuvien ilmahyökkäysten vuoksi.
Lauantaiaamuna suljetut lentokentät sijaitsevat Rzeszowin ja Lublinin kaupungeissa.
Puolalaisviranomaiset kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä uutistoimisto Reutersin mukaan.
Tiedossa ei ole, että Venäjän sotakalusto olisi loukannut Puolan ilmatilaa. Puola ampui alas syyskuussa ilmatilaansa tunkeutuneita venäläisdrooneja.
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä lauantain vastaisena yönä. Viranomaiset ovat varoittaneet ohjusiskun uhasta.
Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoi varhain lauantaina Telegram-viestipalvelussa, että kaupungissa on ollut räjähdyksiä ja ilmatorjuntajoukot vastaavat tilanteeseen. Hän kehotti kaupungin asukkaita pysymään suojassa.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa Kiovassa useita kovaäänisiä räjähdyksiä, joista osa on värjännyt horisontin oranssiksi.
Ukrainan ilmavoimat vuorostaan antoi lauantain vastaisena yönä ilmahälytyksen koko maahan. Ilmavoimat sanoi sosiaalisessa mediassa, että droneja ja ohjuksia on liikkunut useilla alueilla Ukrainassa, mukaan lukien Kiovan alueella.