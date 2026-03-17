Kasvavien polttoainekustannusten lisäksi kasvava kysyntä vaikuttaa hinnoitteluun.

Iranin sodan myötä alkanut öljykriisi näkyy jo matkojen hinnoissa.

Esimerkiksi Norwegian on kertonut polttoainekustannusten nousun vaikuttavan lentojen hintoihin, myös SAS ilmoitti korottaneensa hintoja väliaikaisesti.

Jos tilanne jatkuu, lentojen hinnat voivat Finnairin mukaan kohota jopa 30 prosenttia.

– Jos se pysyisi juuri samanlaisena, kun se tällä hetkellä on, useamman kuukauden, niin silloin markkinahinnat nousisivat huomattavan paljon, kertoo Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen.

Kysyntä vaikuttaa hintoihin

Tolvasen mukaan polttoainekustannukset ovat tyypillisesti noin kolmannes lentoyhtiön kaikista kustannuksista.

Lentojen hintoja nostaa tällä hetkellä myös kasvava kysyntä, kun kaksi Lähi-idän suurta toimijaa, Emirates ja Qatar Airways, ovat vähentäneet lentojaan huomattavasti. – Tarjolla olevien lentojen määrä on vähentynyt ja se kysyntä jäljellä oleville lennoille on kasvanut huomattavan paljon. Sillä on välitön vaikutus lentojen hintoihin tällä hetkellä erityisesti Euroopan ja Aasian välillä, Tolvanen sanoo. Pakettimatkojen järjestäjät yleensä lyövät lomapakettien hinnat lukkoon yhteistyölentoyhtiöiden ja -hotellien kanssa etukäteen, ennen lomakautta.