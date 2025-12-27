Venäjä on vallannut vuoden 2025 aikana 4 700 neliökilometriä Ukrainasta. Kupjanskissa suunta on kuitenkin kääntynyt syksyllä.

Ukraina on pakottanut Venäjän vetäytymään merkittävistä osista Koillis-Ukrainan Kupjanskia.

Venäjä on kärsinyt takaiskut syksyn ja alkutalven aikana, eivätkä venäläiset sotakommentaattorit ole arvioineet tappioita suopeasti.

Sodasta yksityiskohtaisesti raportoivat venäläisbloggaajat moittivat erityisesti sitä, että Venäjällä on levinnyt laajalle tapa lähettää vääristeleviä raportteja sodanjohdolle.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ongelma ei ole uusi ja sen on katsottu vaikuttavan myös presidentti Vladimir Putinin käsitykseen sodan kulusta, joka on useiden asiantuntijoiden mukaan liian ruusuinen.

Näin siitä huolimatta, että Venäjän yleisesti ottaen katsotaankin olevan suuressa kuvassa niskan päällä taisteluissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvasi videon itsestään 12. joulukuuta Kupjanskin alueella.AFP / Lehtikuva

Ongelma alkoi kesällä

Kremlille yleensä myötämielisetkin sotabloggaajat ovat arvioineet valheellisten Kupjansk-raporttien alkaneen jo kesällä, jolloin Venäjän puolustusministeriö väitti osittain piirittäneensä Kupjanskin ja vallanneensa siitä länteen sijaitsevia asutuskeskuksia.

Marraskuussa Venäjän puolustusministeriö taas väitti vallanneensa Kupjanskin, jossa asui ennen Venäjän suurhyökkäystä noin 26 000 ihmistä.

Todellisuudessa venäläisjoukoilla ei ollut hallussaan kuin vähän yli puolet koillisukrainalaisesta kaupungista, venäläiskommentaattori huomauttaa ISW:n mukaan.

Presidentti Putin on pitänyt marras-joulukuussa useita julkisia tapaamisia Venäjän sodanjohdon kanssa, joiden yksi pääsanoma on ollut juuri Kupjanskin suunnalla saavutettu menestys.

Osa venäläisistä sotabloggaajista on myös vähätellyt Ukrainan viimeaikaista menestystä Koillis-Ukrainassa. ISW katsookin Kupjanskin tilanteen jakavan venäläisiä sotakommentaattoreita.

Venäjän poliittisen johdon uskotaan pyrkivän sotamenestyksestä viestittämällä vaikuttamaan myös Yhdysvaltoihin ja sen näkemykseen mahdollisesta rauhansopimuksesta.

Mielipidevaikuttamisen voi katsoa onnistuneen, sillä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti antanut ymmärtää, että on vain ajan kysymys, milloin Ukraina menettää koko Donbassin alueen, jota Venäjä on toistuvasti vaatinut itselleen.

Kupjanskin suunta on ollut yhdessä Donetskin alueen Pokrovskin kaupungin kanssa syksyn kiivaimpien maataisteluiden kohteena.

Koillis-Ukrainan Kupjanskin alueen rintamatilanne 27. joulukuuta. Vaaleamman punaisella alueella on merkitty alueet, joita Venäjä miehitti vielä 1. marraskuuta.Kartta: Black Bird Group.

ISW: Venäjä vallannut 4 700 neliökilometriä

Ajatushautomo ISW:n mukaan Kupjanskin tilanne alleviivaa sitä, ettei Venäjä pysty väitteistään huolimatta nopeasti valtaamaan Donbassia kokonaisuudessaan itselleen.

Sen sijaan Oleksandrivkan ja Hulyaipolen alueiden viime aikojen taistelut osoittavat, että Venäjä kyllä pystyy etenemään, kun se vain keskittää riittävän määrän joukkoja jollekin sektorille, ISW katsoo.

Ukrainan ongelma onkin pitkään ollut, että paikallisista onnistuneista vastahyökkäyksistään huolimatta se ei ole löytänyt keinoja pysäyttää Venäjän hidasta etenemistä.

ISW:n arvion mukaan Venäjä on vallannut noin 4 700 neliökilometriä Ukrainan maata vuoden 2025 aikana, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Venäjän mukaan se on vallannut noin 6 000 neliökilometriä.

Vertailun vuoksi Uudenmaan maapinta-ala on hieman yli 9 000 neliökilometriä.

Ukraina ja sotaa avoimien lähteiden perusteella seuraavat ryhmät ovat toistuvasti esittäneet Venäjän virallisista kannanotoista poikkeavia arvioita taisteluiden kulusta, vaikka Kremlin joukkojen etenemistä ei olekaan laajalti kiistetty.

Venäläisillä sotabloggaajilla on varsin paljon vaikutusvaltaa ja esimerkiksi presidentti Putin on tavannut suljettujen ovien takana kommentaattoreita useaan otteeseen.

Osalla sotakommentaattoreista on satojatuhansia seuraajia viestipalvelu Telegramissa ja tilejä usein ylläpitävät joko venäläisyksiköiden mukana liikkuvat tai niissä taistelevat henkilöt.

3:58 Ukraina linnoittanut etulinjojaan massiivisesti – video näyttää tuhannet panssarintorjuntaesteet.