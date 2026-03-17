Alle neljännes työttömistä voi työllistyä nopeasti, mutta lähes puolet on erittäin vaikeasti työllistettäviä, sanoo Eva.

Suomen työmarkkinoilla vain alle neljänneksellä työttömistä on edellytykset työllistyä nopeasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

Evan tuoreen työttömyyttä koskevan tilastoanalyysin mukaan peräti 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä.

Työttömyys kasautuu erityisesti nuoriin ja lähiöihin. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Myös erityisasiantuntijoiksi luokiteltujen työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes 11 000 ihmisellä.

Evan konsultti Jussi Pyykkösen mukaan on olennaista estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi.

– Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää, hän sanoo tiedotteessa.

Analyysin mukaan suurin osa työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista on ajautunut niin kauas työmarkkinoista, etteivät talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet yksistään riitä tuomaan heitä takaisin työelämään.