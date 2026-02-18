Venäjä ajaa Telegramia alas.
Ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat päässeet käsiksi venäläissotilaiden Telegram-sovelluksessa lähettämiin viesteihin.
Näin sanoo Venäjän digitaalisen kehityksen ministeri Maksud Shadayev venäläisen uutistoimisto Ifaxin mukaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Venäjä on alkuvuodesta lähtien alkanut rajoittaa ja hidastaa Telegramin käyttöä Venäjällä. Telegramissa toimivan Baza-median mukaan Telegram lakkaa toimimasta Venäjällä kokonaan huhtikuussa.
Merkittävä osa venäläismedioista toimii Telegramissa, minkä lisäksi lukuisat venäläiset sotakommentaattorit käyttävät viestipalvelua.
Vaikka suuri osa venäläismediasta tanssii Kremlin pillin mukaan, ovat juuri Telegramissa toimivat tahot usein kriittisempiä.
Starlink kiinni
Ukrainassa taistelevat Venäläissotilaat ovat joutuneet muuttamaan viestintätapojaan sen jälkeen, kun Elon Muskin SpaceX-yhtiö sulki luvattoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmään.
Venäjän puolustusministeriö on myöntänyt Starlinkin sulkeutumisen venäläissotilailta, mutta virallisesti vähätellyt sen vaikutuksia sotatoimiin.
Lukuisten lähteiden mukaan SpaceX:n päätöksellä on kuitenkin ollut suoria vaikutuksia venäläissotilaiden toimintaan.
Sekä Ukrainan että Venäjän sotilaat ovat laajalti käyttäneet Starlink-nettiä erityisesti droonien ohjaamisessa.
– Vihollisella (Venäjällä) ei ole rintamalla ongelmaa, heillä on katastrofi, sanoi Ukrainan uuden puolustusministerin tekninen neuvonantaja Serhi Beskrestnov Starlinkin sulkemisesta.
Beskrestnovin mukaan käytännössä kaikki Venäjän etulinjan taisteluyksiköt ovat riippuvaisia Starlink-yhteyksistä.
– Kaikkien [Venäjän] joukkojen johto on romahtanut. [Venäjän] hyökkäysoperaatiot on pysäytetty monilla alueilla, Beskrestnov sanoi.