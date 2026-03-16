Uusi Muumimaailma voi avautua Rovaniemellä jo seuraavalla talvikaudella.
Rovaniemen kaupunki kertoo tiedotteessaan, että sinne suunnitellaan toista Muumimaailmaa. Elämyskohde sijoittuisi Napapiirille Joulupukin pajan alueelle.
Tiedotteessa kerrotaan, että Rovaniemi on kansainvälisten matkailijoiden suosiossa, ja sinne toivotaan yhä enemmän kesäturisteja.
Muumimaailma Oy:n puheenjohtaja Tim Livson sanoo, että uusi Muumimaailma voisi lisätä kansainvälistä matkailua kaupunkiin. Lisäksi Rovaniemen Muumimaailma voisi olla vaihtoehto, kun matka Naantaliin on liian pitkä.
Napapiirin Muumimaailma tulisi kuitenkin olemaan Naantalin teemapuistoa pienempi, ja sen osana olisi myös muumiteemainen majoitus.
Parhaimmillaan uusi Muumimaailma voisi olla valmis jo tulevalla talvikaudella.
Rovaniemen kaupunginhallitus varasi Muumimaailma Oy:lle alueen Joulupukin pajakylästä maanantaina. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Muumimaailma aloitti toimintansa vuonna 1993 Naantalissa.