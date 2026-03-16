Väärä tulkinta voi johtaa suursotaan, asiantuntijat arvioivat.

Venäjä ei ole sotilaallisesti kykeneväinen huolehtimaan "omista asioistaan", sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu.

Tämä on käynyt selväksi Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Vaikka Venäjä on vallannut vuodesta 2014 lähtien noin viidenneksen Ukrainasta, on tilanne suurvaltanäkökulmasta nolo.

– Venäjän asevoimat eivät ole kyenneet lyömään keskisuurta eurooppalaista valtiota, joka ei ollut valmistautunut sotaan, everstiluutnantti Pesu toteaa.

– Kun muut suurvallat katsovat sitä toimintaa, silloin Venäjältä niin sanotusti putoaa status. Venäläiset eivät ole sotilaallisesti kykeneviä huolehtimaan suurvaltana asioistaan, hän jatkaa.

Pesu kuvailee Venäjää heikentyväksi suurvallaksi. Heikentyminen tulee kestämään vielä jonkin matkaa, vajaa kuusikymppisen Pesun mukaan ainakin "meidän sukupolvemme" ajan.

Se, mihin suuntaan Venäjä voimavaroiltaan kehittyy, voi tietysti muuttua, Pesu muistuttaa. Tällä hetkellä Kreml pyrkii "rimpuilemaan" heikentymistään vastaan käyttämällä sotilaallista voimaansa.

Loukattu, petetty, uhattu

Suomen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu suojelupoliisi (supo) näkee venäläisen maailmankuvan ytimessä olevan ajatuksen, että Venäjä on "loukattu, petetty ja uhattu" suurvalta.

Suurvaltana Venäjä haluaa puskurivyöhykkeen ja "suuremmat oikeudet kuin muilla" valtioilla, supo katsoo.

Venäjän kykenemättömyys toimia globaalina suurvaltana on ollut kaikkien todettavana koko alkuvuoden. Kreml on ollut kykenemätön auttamaan ystäviään, kuten Venezuelaa ja Irania. Neuvostoliiton aikana tilanne oli vielä toinen.

Ongelmistaan ja rajoitteistaan huolimatta Venäjä silti sekä toimintatavoiltaan että voimavaroiltaan Suomelle "hyvin, hyvin ongelmallinen".

– Venäjä on suuri. Se on pystynyt käymään yli neljä vuotta sotaa, jota se yhä jatkaa saavuttaakseen tavoitteensa. Enkä tässä nyt edes mene ukrainalaisten kärsimykseen, Pesu sanoo.

Ennaltaehkäisevä isku

Sodan päättyminenkään ei muuta "Venäjän luonnetta" tai pitkäaikaisia suurvaltatavoitteita, arvioi Suomen tiedustelupalvelu supo maaliskuussa julkaistussa turvallisuuskatsauksessaan.

Supon arvio jaetaan maailmallakin.

Sekä Euroopan unioni että puolustusliitto Nato ovat todenneet Venäjän olevan merkittävä sotilaallinen ongelma. Euroopan koko uudelleenvarustautumisen takana on käytännössä Venäjän aiheuttama uhka.

Mahdollinen Venäjän ja Ukrainan tulitauko voi olla nykyistäkin "vaarallisemman ajan alku", arvioivat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala ja RAND-ajatushautomon vanhempi tutkija Samuel Charap yhdysvaltalaislehti Foreign Affairsiin kirjoittamassaan artikkelissa.

Haukkalan ja Charapin mukaan Venäjä ja Nato voivat päätyä sotaan useilla "melko mahdollisilla" tavoilla.

Yksi heidän esittämä skenaario on, että Nato-maat vastaavat Venäjän Euroopassa tekemiin sabotaaseihin nykyistä voimallisemmin, kuten on ehdotettu. Silloin kriisi voisi alkaa ja syventyä hyvinkin nopeasti.

– Kreml ei todennäköisesti tulkitsisi Naton toimintaa puhtaasti reaktiivisiksi tai puolustuksellisiksi. Täten Moskova vastaisi esimerkiksi ehkä tuhoisilla kyberhyökkäyksillä, Haukkala ja Charap arvioivat.

Tästä voisi tutkijoiden mukaan seurata eskalaatiokierre, jossa sekä Nato että Venäjä nostaisivat asevoimiensa valmiustiloja. Yhdysvallat voisi tuolloin siirtää pitkän kantaman ohjusjärjestelmiään Eurooppaan. Ne ovat asejärjestelmiä, joilla Venäjän suuresti pelkäämä ensi-isku sen sotilaspoliittista johtoa vastaan voitaisiin tehdä.

– Moskova voisi vastata Yhdysvaltojen pitkän kantaman aseiden saapumiseen ennaltaehkäisevällä iskulla niitä vastaan, Haukkala ja Charap spekuloivat.

Tämä on vain yksi mahdollinen reitti sotaan, asiantuntijat kirjoittavat. Toinen mahdollinen on esimerkiksi Venäjän järjestämä pikainen sotaharjoitus, jonka Nato-maat saattaisivat tulkita hyökkäyksen valmisteluksi.

Venäjä käytti sotaharjoituksia tekosyynä keskittää valtavan määrän joukkoja Ukrainan rajoille loppuvuodesta 2021.

Supon mukaan "nykyiseen Itämeren tilanteeseen liittyy suuri riski toisten toimien väärintulkinnoille". Haukkala ja Charap vaikuttavat katsovan tämän arvion soveltuvan muuhunkin Venäjän ja länsimaiden toimintaan.

"Venäjä ei ole kaikkivoipa"

Euroopassa lisähuolta on aiheuttanut se, ettei Yhdysvallat ole presidentti Donald Trumpin johdolla vaikuttanut ottavan Venäjää enää niin vakavasti. Taustalla painaa paljolti se, että Yhdysvallat siirtää painopistettään Kiinan suuntaan.

Jotain kertoo sekin, että Venäjä kehui Yhdysvaltojen loppuvuodesta 2025 julkaistua turvallisuusstrategiaa. Tämän yhdenlainen jatko-osa, kansallisen turvallisuuden strategia, määritti sekin Kiinan selkeäksi ykkösprioriteetiksi ja -vastustajaksi.

Tosin ei strategiassa Venäjästään puhuttu kauniisti. Sen todettiin olevan pysyvä uhka Naton itäisille jäsenille. Yhdysvallat myös totesi sen Nato-liittolaisten olevan "merkittävästi Venäjää voimakkaampia, eikä se ole edes lähellä".

Olennaisesti Yhdysvallat totesi Venäjän olevan "hallittavissa oleva" uhkatekijä.

Supo puolestaan totesi, että Venäjän "toiminnasta ja kyvykkyydestä on saattanut syntyä julkisuudessa jopa harhaanjohtava kuva".

– Todellisuudessa Venäjä ei ole kaikkivoipa, vaan kohdistaa resurssinsa omia etujaan eniten edistävään toimintaan, supo arvioi.