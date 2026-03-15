Venäjä valmistautuu palaamaan Venus-planeetan polttavalle pinnalle.
Venäjä pyrkii laukaisemaan Venera-D-aluksen, jonka mukana Venukseen lähetettäisiin laskeutuja ja luotain kiertämään planeettaa. Aiheesta uutisoi avaruussivusto Space.com.
Venera-D on ollut suunnittelupöydällä jo vuodesta 2003 asti, kertoo Russsianspaceweb-sivusto.
Tehtävän sanotaan olevan osa robottiluotainten sarjaa, joita Venäjä aikoo lähettää Kuuhun ja Venukseen.
Luotainsarjan kerrotaan olevan tällä hetkellä keskeisessä asemassa Venäjän avaruusjärjestö Roscosmosin tavoitteissa, sanoi varapääministeri Denis Manturov haastattelussa Razvedchik Journal -lehdelle, jota valtion omistama venäläinen uutistoimisto TASS siteerasi tiistaina.
Yksi Venera-D:n tavoitteista on etsiä mikrobiologisia elämän merkkejä Venuksen pilvipeitteestä.
Uusi Venus-hanke seuraisi 1960-,1970- ja 1980-luvulla tehtyjä Venera-lentoja, jotka tuolloinen Neuvostoliitto suoritti. Venera-luotaimet joutuivat kestämään rankkoja olosuhteita, sillä lämpötila Venuksen pinnalla on 480 astetta. Paine planeetan pinnalla on yli 90-kertainen Maan merenpinnan tason ilmanpaineeseen verrattuna.
Nasa, ESA ja Japanin avaruusjärjestö ovat myös lähtettäneet useita Venusta kiertäneitä luotaimia viime vuosikymmeninä. ESA ja Nasa suunnittevat myös uusi lentoja Venukseen.
Rocket Lab ja MIT haluaisivat lähettää yksityisen ”Venus Life Founder” -luotaimensa matkaan mahdollisesti jopa tänä vuonna.