Yhdysvallat ja Iran ovat avanneet uudelleen suoran keskusteluyhteyden, kertoi uutissivusto Axios maanantaina. Yhteys on avattu Yhdysvaltojen erikoislähettilään Steve Witkoffin ja Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin välille, kertoivat sivuston lähteet.

Eri uutislähteissä on ollut ristiriitaista tietoa siitä, kumpi osapuoli on ollut aloitteellinen yhteyden avaamisessa, ja kuinka paljon viestejä on lähetetty. Kyseessä ovat kuitenkin ensimmäiset suorat yhteydenotot Iranin ja Yhdysvaltojen välillä sen jälkeen kun Persianlahden sota runsaat kaksi viikkoa sitten alkoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi jo aikaisemmin, että Yhdysvallat käy keskusteluja Iranin kanssa. Air Force One -lentokoneessa toimittajille puhuneen Trumpin mukaan Iran ei ole valmis tekemään sopimusta sodan lopettamisesta.

– Kyllä, olemme yhteydessä heihin, Trump sanoi toimittajille, kun häneltä kysyttiin, onko käynnissä Lähi-idän sodan päättämiseen tähtääviä diplomaattisia toimia.

Trump ei tarkentanut Iranin kanssa käytyjen keskustelujen luonnetta.

Trump sanoi, ettei ollut varma, halusiko hän solmia sopimusta sodan lopettamiseksi. Trumpin mukaan kellään ei ole tietoa siitä, kuka Irania edustaa, sillä suurin osa maan johtajista on surmattu.

Trumpin mukaan iranilaiset kuitenkin haluavat tehdä "diilin".

Iranin ulkoministeri Araghchi kielsi aiemmin, että Iran olisi käynyt keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa.

Sota Lähi-idässä alkoi kaksi viikkoa sitten, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.