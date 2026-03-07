Ukraina iski länsimaisilla ohjuksilla Venäjän droonitukikohtaan. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Ukraina on tehnyt länsimaisilla ohjuksilla iskun Venäjän droonitukikohtaan.

Ukrainan asevoimat sanoo käyttäneensä hyökkäyksessä yhdysvaltalaisia ATACMS- ja ranskalais-brittiläisiä SCALP-ohjuksia.

Isku kohdistui Venäjän miehittämään Donetskin lentokentän alueella sijaitsevaan droonitukikohtaan. Tukikohtaa on Ukrainan mukaan käytetty sekä droonien laukaisuun että varastointiin.

Ukrainan asevoimat julkaisi iskusta myös videon, jossa kerrotaan näkyvän savun nousevan ohjusiskujen jälkeen Donetskin lentokentän alueelta. Videolla sanotaan näkyvän myös räjähdyksiä.

Videon voi katsoa jutun alusta. MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan sen aitoutta.

Iskuja Krimille

Venäjän ja Ukrainan välinen ilmasota on kiihtynyt viimeisen vuoden aikana.

Esimerkiksi perjantaina uutisoitiin Ukrainan tehneen tuhoisan iskun Venäjän miehittämälle Ukrainan Krimin niemimaalle.

Ukrainalaismedia Kyiv Independentin lähteen mukaan iskun kohteina olivat Venäjän ilmavoimien lentokoneiden korjauslaitos ja kaksi Pansir-S2-ilmatorjuntajärjestelmää.

Ukrainan sotilaslastiedustelu puolestaan julkaisi perjantaina videon, jossa se sanoo näkyvän helmikuussa Krimille tehtyjä drooni-iskuja. Videon voi katsoa alta.

1:11 Ukraina julkaisi videon väitetyistä drooni-iskuista Krimille.

Nopeita pakotteita

Yleisesti ottaen Ukraina on keskittynyt drooneilla ja ohjuksilla iskemään ennen kaikkea Venäjän kykyyn tuottaa, jalostaa ja kuljettaa öljyä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut näitä iskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".

Venäjä on toistuvasti tehnyt valtavia ohjus- ja drooni-iskuja ukrainalaisiin kaupunkeihin ja sähkö- sekä lämmitysinfrastruktuuriin.

Venäjän iskut ovat olleet tuhoisia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan pääkaupunki Kiovassa on päivittäin sähköä vain 4–6 tuntia, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Post.

Venäjä on myös aikaisempina talvina tehnyt vastaavanlaisia ilmaiskuja, mutta tulokset eivät ole olleet yhtä tuhoisia.

Venäjän ilmaiskujen lisääntynyt teho on ainakin osittain seurausta Ukrainan heikentyneestä ilmapuolustuksesta, jolla kerrotaan toistuvasti olevan pulaa ammuksista. Erityisesti ohjusten torjumisesta on tullut Ukrainalla yhä vaikeampaa.

Ukrainalaisten siviilitappiot puolestaan kasvoivat viime vuonna 26 prosentilla, kertoo Action on Armed Violence -järjestö brittilehti Guardianin mukaan.