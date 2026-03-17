Presidentti Donald Trump sanoo, että hänen on pysyttävä Yhdysvalloissa Lähi-idän sodan vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo pyytäneensä Kiinaa siirtämään hänen ja presidentti Xi Jinpingin kaavailtua tapaamista noin kuukaudella Lähi-idän sodan vuoksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Trumpin oli määrä vierailla Xin luona Kiinan pääkaupungissa Pekingissä maalis-huhtikuun vaihteessa.

Asiaa Valkoisessa talossa toimittajille kommentoineen Trumpin mukaan hänen on pysyttävä Yhdysvalloissa sodan vuoksi.

– Sodan takia haluan olla täällä, minun on oltava täällä, siltä minusta tuntuu. Siksi olemme pyytäneet, että matkaa lykättäisiin noin kuukaudella, Trump sanoi, kun häneltä kysyttiin Kiinan-matkasta.

Trump korosti, että hänellä on erittäin hyvät suhteet Kiinaan. Trump sanoi myös, ettei hän yritä pelata pelejä lykkäämällä odotettua matkaa.

Trump painostanut Kiinaa

Trump mainitsi tapaamisen mahdollisesta lykkäämisestä jo sunnuntaina Financial Timesin haastattelussa.

Trump kohdisti haastattelussa painetta Kiinaan, jonka tulisi hänen mielestään auttaa Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa. Trump sanoi, että hänen hallintonsa haluaisi kuulla Kiinan kannan asiaan ennen hänen ja Xin tapaamista.

Trump sanoi sunnuntain haastattelussa lisäksi, että Kiina on monien Euroopan maiden ohella Yhdysvaltoja riippuvaisempi Persianlahdelta tulevasta öljystä.

Kiinan ulkoministeriö puolestaan sanoi maanantaina, että Kiina on jatkanut yhteydenpitoa Yhdysvaltojen kanssa liittyen Trumpin vierailuun. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja ei maininnut Trumpin Kiinaan kohdistamaa painostamista tai Trumpin kommenttia siitä, että hän voisi lykätä matkaansa Kiinaan.