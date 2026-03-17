Afganistanin Taleban-hallinnon mukaan iskut osuivat muun muassa huumevierotusklinikkaan. Pakistan on kiistänyt kohdistaneensa iskun kyseiseen klinikkaan.
Afganistanin terveysministeriö sanoo, että Pakistanin ilmaiskut ovat alustavien tietojen mukaan surmanneet yli 200 ihmistä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.
Asiasta on kertonut uutistoimisto AFP:lle terveysministeriön edustaja, jonka mukaan iskuissa on lisäksi haavoittunut yli 200 ihmistä. Pelastusoperaatiot jatkuivat yhä tiistain vastaisena yönä, eikä ministeriön ollut edustajansa mukaan mahdollista tarjota vielä tarkkaa uhrilukua.
Afganistanin Taleban-hallinnon edustaja on puolestaan sanonut, että kuolonuhrien määrä olisi ainakin kaksinkertainen terveysministeriön edustajan esittämään arvioon nähden. Haavoittuneita on hänen mukaansa 250.
Kovaääniset räjähdykset ravistelivat Kabulia maanantai-iltana. Taleban-hallinnon mukaan iskut osuivat muun muassa huumevierotusklinikkaan ja niissä kuoli siviilejä.
AFP:n toimittajat olivat laskeneet nähneensä paikan päällä ainakin 30 ruumista. Pelastusoperaatioon osallistuneen lähteen mukaan Iskuissa haavoittuneita on viety hoitoon useisiin eri sairaaloihin.
Pakistan on kiistänyt kohdistaneensa iskun kyseiseen klinikkaan. Sen sijaan Pakistan on sanonut tehneensä täsmäiskuja sotilas- ja terroristikohteisiin Kabulissa sekä Pakistanin vastaisen rajan tuntumassa sijaitsevassa Nangarharin maakunnassa.
Pitkään jatkuneet Afganistanin ja Pakistanin väliset rajaselkkaukset kiihtyivät uudelleen viime kuussa. Pakistanin asevoimat on tehnyt viime viikkoina lukuisia iskuja Kabuliin.