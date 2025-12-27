Trump ja Zelenskyi tapaavat sunnuntaina. Putinin kanssa Trump sanoo keskustelevansa "pian".

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei vaikuta olevan erityisen innoissaan Ukrainan uudesta 20-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta, arvioi yhdysvaltalaismedia Politico.

Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata sunnuntaina Yhdysvaltojen Floridassa.

Zelenskyi on sanonut ottavansa mukaan 20-kohtaisen rauhansuunnitelmansa. Kyse on ilmeisesti samasta suunnitelmasta, jonka hän julkaisi jouluaattona.

– Hänellä (Zelenskyillä) ei ole mitään ennen kuin minä hyväksyn sen, Trump sanoi yhdysvaltalaismedia Politicolle.

– Joten näkemän tulee, mitä hänellä on, presidentti jatkoi.

Yhdysvaltojen hyväksyntä rauhansuunnitelmalle on kriittinen, sillä Ukraina on pitänyt nimenomaan amerikkalaisten roolia maalle myönnettävissä turvatakuissa kriittisenä.

Yhdysvallat on ehdottanut 15 vuoden mittaisia turvatakuita, joita voitaisiin pidentää. Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee pidemmän sopimuksen.

Zelenskyi: Kansanäänestys mahdollinen

Zelenskyi paljasti perjantaina yhdysvaltalaismedia Axiosille olevansa valmis järjestämään rauhansopimuksesta kansanäänestyksen, jos Venäjä suostuu vähintään 60 päivän tulitaukoon.

Axiosin mukaan Zelenskyi pyrkii yhä parantamaan alueluovutusehtoja, mutta jos hän ei pysty neuvottelemaan "vahvaa" asemaa asian suhteen, on kansanäänestys vaihtoehto.

Yhdysvallat on toistuvasti vaatinut Ukrainaa luovuttamaan koko Donetskin alueen Venäjälle, mikä on ollut Kremlin vaatimus jo pitkään.

Venäjä on toistaiseksi torpannut kaikki ideat muutamia päiviä pidemmistä tulitauoista.

Politicon mukaan Trump vaikuttaa joka tapauksessa suhtautuvan myönteisesti sunnuntaiseen Zelenskyi-tapaamiseen.

– Mielestäni asiat sujuvat hyvin hänen (Zelenskyin) kanssa. Mielestäni asiat sujuvat hyvin (Venäjän presidentin Vladimir) Putinin kanssa, Trump sanoi.

Trumpin mukaan hän keskustelee Putinin kanssa "pian". Trump sanoi Venäjän talouden olevan vaikeassa tilanteessa.

Zelenskyin, Trumpin ja Euroopan johtajien on määrä keskustella puhelimitse lauantaina.

"Paljosta voidaan sopia"

Venäjä ei ole vielä virallisesti tyrmännyt Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelutulokseksikin kuvailtua suunnitelmaa, joskin Kremlin ensikommentit eivät myöskään ole olleet myönteisiä.

Zelenskyi on myöntänyt, etteivät Ukraina ja Yhdysvallat ole samaa mieltä alueluovutuksista tai voimalaitosten hallinnasta.

Perjantain Zelenskyi kuitenkin sanoi toimittajille, että Ukrainan ja Yhdysvaltojen virkamiesten laatima 20-kohtainen rauhansuunnitelma on "90-prosenttisesti valmis".

– Paljosta voidaan sopia ennen uutta vuotta, Zelenskyi kirjoitti X:ssä.

