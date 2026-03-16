– Haluamme aina voittaa. Tämä on ollut vaikea kausi. Suuri kunnia tytöille siitä, miten he ovat taistelleet. Luulajan valmentaja Melina Olsson sanoi Expressenin mukaan .

Luulajaa ovat tällä kaudella edustaneet suomalaistähdet Jenni Hiirikoski ja Petra Nieminen .

Luulaja jää ensimmäisen kerran finaalien ulkopuolelle sitten vuoden 2017. Ennen viimevuotista finaalitappiotaan Frölundalle se oli voittanut kuusi kultaa putkeen.

Myös muut suomalaispelaajat olivat vireessä. Jenniina Nylund ja Viivi Vainikka kirjauttivat 0+2 naiseen, ja Oona Koukkula oli syöttämässä yhtä osumaa.

Noora Tulus iski maanantain ottelussa viimeisen kihauksen. Hän tehoili ottelussa pisteet 1+1.

Stubb vastasi, miksi Eurooppa ei riennä Trumpin avuksi Hormuzinsalmeen

Ketä perintöveron poisto auttaisi? MTV:n haastattelussa nostettiin kissa pöydälle: "Tätä ei voi roiskia"

Axios: Yhdysvallat ja Iran ovat avanneet suoran keskusteluyhteyden

Trump: Olisi kunnia ottaa Kuuba – presidentti väitti, että ilman iskua Iraniin 3. maailmansota olisi alkanut – MTV seuraa

"Viemme kotiin ensimmäisen kullan"

Ensimmäistä mestaruuttaan jahtaava Brynäs kohtaa finaaleissa joko Frölundan tai SDE:n.

– Olemme käyneet monenlaista läpi näissä kolmessa ottelussa ja viemme sen mukanamme finaaliin. Nyt viemme kotiin ensimmäisen kullan, Brynäsin hyökkääjä Hanna Thuvik sanoi.