Luulaja jää Ruotsin naisten jääkiekkofinaalien ulkopuolelle ensimmäisen kerran yhdeksään vuoteen.
Brynäs höykytti Luulajaa Ruotsin naisten jääkiekkoliiga SDHL:n välierissä. Maanantain 4–0-voitto paketoi sarjan Brynäsin eduksi kiinnityksin 3–0.
Noora Tulus iski maanantain ottelussa viimeisen kihauksen. Hän tehoili ottelussa pisteet 1+1.
Myös muut suomalaispelaajat olivat vireessä. Jenniina Nylund ja Viivi Vainikka kirjauttivat 0+2 naiseen, ja Oona Koukkula oli syöttämässä yhtä osumaa.
Pitkä putki poikki
Luulaja jää ensimmäisen kerran finaalien ulkopuolelle sitten vuoden 2017. Ennen viimevuotista finaalitappiotaan Frölundalle se oli voittanut kuusi kultaa putkeen.
Luulajaa ovat tällä kaudella edustaneet suomalaistähdet Jenni Hiirikoski ja Petra Nieminen.
– Haluamme aina voittaa. Tämä on ollut vaikea kausi. Suuri kunnia tytöille siitä, miten he ovat taistelleet. Luulajan valmentaja Melina Olsson sanoi Expressenin mukaan.
Olsson koki joukkueensa pelänneen häviämistä.